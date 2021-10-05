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Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал вину
Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал вину - РИА Новости, 05.10.2021
Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал вину
Житель Оренбуржья Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток, на допросе признал вину, сообщили РИА Новости в Гайском городском суде. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:33
2021-10-05T10:37
происшествия
убийство трех девушек в оренбургской области
гай
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 5 окт — РИА Новости. Житель Оренбуржья Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток, на допросе признал вину, сообщили РИА Новости в Гайском городском суде.Следствие ходатайствовало о его аресте.Тела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Силовики задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева. Мужчину поймали в Орске после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада.Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", по ней грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Впоследствии Лазареву вменили преступления по еще четырем статьям, включая две за изнасилование.
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Кадры допроса по делу об убийстве трех девушек в городе Гае
Подозреваемый дал показания по делу об убийстве трех девушек в городе Гае. Произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств.
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происшествия, убийство трех девушек в оренбургской области, гай, следственный комитет россии (ск рф)
08:33 05.10.2021 (обновлено: 10:37 05.10.2021)
 
Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал вину

Александр Лазарев, подозреваемый в тройном убийстве под Оренбургом, признал вину

Читать ria.ru в
УФА, 5 окт — РИА Новости. Житель Оренбуржья Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток, на допросе признал вину, сообщили РИА Новости в Гайском городском суде.
Следствие ходатайствовало о его аресте.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 10:52
Полиция рассказала, как задержали подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Тела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.
Силовики задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева. Мужчину поймали в Орске после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада.
Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", по ней грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Впоследствии Лазареву вменили преступления по еще четырем статьям, включая две за изнасилование.
 
ПроисшествияУбийство трех девушек в Оренбургской областиГайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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