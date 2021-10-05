https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753104937.html

Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал вину

Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал вину - РИА Новости, 05.10.2021

Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал вину

Житель Оренбуржья Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток, на допросе признал вину, сообщили РИА Новости в Гайском городском суде. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:33

2021-10-05T08:33

2021-10-05T10:37

происшествия

убийство трех девушек в оренбургской области

гай

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 5 окт — РИА Новости. Житель Оренбуржья Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток, на допросе признал вину, сообщили РИА Новости в Гайском городском суде.Следствие ходатайствовало о его аресте.Тела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Силовики задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева. Мужчину поймали в Орске после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада.Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", по ней грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Впоследствии Лазареву вменили преступления по еще четырем статьям, включая две за изнасилование.

https://ria.ru/20211004/ubiystvo-1752948184.html

гай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры допроса по делу об убийстве трех девушек в городе Гае Подозреваемый дал показания по делу об убийстве трех девушек в городе Гае. Произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств. 2021-10-05T08:33 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, убийство трех девушек в оренбургской области, гай, следственный комитет россии (ск рф)