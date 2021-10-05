Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/tsurkan-1753168085.html
В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан
В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан - РИА Новости, 05.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан
В Кремле не слышали о получении письма от женщин-общественниц по поводу бывшего члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, получившей 15 лет... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:05
2021-10-05T14:05
общество
украина
ксения раппопорт
вячеслав лебедев
ева меркачева
карина цуркан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591367300_0:239:2810:1820_1920x0_80_0_0_af9eebfc614dc69f5ad245810a7ab61f.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле не слышали о получении письма от женщин-общественниц по поводу бывшего члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Верховный суд РФ 14 октября рассмотрит кассационную жалобу Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что ряд общественниц, среди которых писательница Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ксения Раппопорт, правозащитницы Ева Меркачева и Зоя Светова и другие, обратились к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву в защиту Цуркан."Честно говоря, мне неизвестно ничего об этом письме, от вас в первый раз слышу. А кто и как его отправлял?.. К сожалению, чаще всего вот именно - появляется в соцсетях, а отправить президенту забывают. Я по крайней мере ничего не слышал о том, что поступало такое письмо", - сказал Песков на вопрос журналистов, обратили ли внимание в администрации президента на обращение общественных деятелей по поводу Цуркан."Я ничего не слышал о том, что поступало такое письмо", - добавил Песков в ответ на комментарий, что письмо было отправлено Лебедеву.Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.В конце декабря 2020 года Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой 18 лет колонии общего режима. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным.
https://ria.ru/20210923/prokuror-1751471096.html
https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739566502.html
https://ria.ru/20210812/shpionazh-1745485019.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591367300_325:0:2810:1864_1920x0_80_0_0_6552cd37e23a3b30e79866ef8853febf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, украина, ксения раппопорт, вячеслав лебедев, ева меркачева, карина цуркан, россия
14:05 05.10.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан

Песков: в Кремле не слышали о письме общественных деятелей в защиту Цуркан

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкКарина Цуркан
Карина Цуркан - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле не слышали о получении письма от женщин-общественниц по поводу бывшего члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Верховный суд РФ 14 октября рассмотрит кассационную жалобу Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что ряд общественниц, среди которых писательница Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ксения Раппопорт, правозащитницы Ева Меркачева и Зоя Светова и другие, обратились к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву в защиту Цуркан.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 15:19
Прокурор посетил осужденного за шпионаж американца Уилана
"Честно говоря, мне неизвестно ничего об этом письме, от вас в первый раз слышу. А кто и как его отправлял?.. К сожалению, чаще всего вот именно - появляется в соцсетях, а отправить президенту забывают. Я по крайней мере ничего не слышал о том, что поступало такое письмо", - сказал Песков на вопрос журналистов, обратили ли внимание в администрации президента на обращение общественных деятелей по поводу Цуркан.
"Я ничего не слышал о том, что поступало такое письмо", - добавил Песков в ответ на комментарий, что письмо было отправлено Лебедеву.
Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 12:30
Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
В конце декабря 2020 года Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой 18 лет колонии общего режима. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:42
Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
 
ОбществоУкраинаКсения РаппопортВячеслав ЛебедевЕва МеркачеваКарина ЦурканРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния