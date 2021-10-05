https://ria.ru/20211005/tsurkan-1753168085.html

В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан

В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан - РИА Новости, 05.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан

В Кремле не слышали о получении письма от женщин-общественниц по поводу бывшего члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, получившей 15 лет... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:05

2021-10-05T14:05

2021-10-05T14:05

общество

украина

ксения раппопорт

вячеслав лебедев

ева меркачева

карина цуркан

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле не слышали о получении письма от женщин-общественниц по поводу бывшего члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Верховный суд РФ 14 октября рассмотрит кассационную жалобу Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что ряд общественниц, среди которых писательница Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ксения Раппопорт, правозащитницы Ева Меркачева и Зоя Светова и другие, обратились к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву в защиту Цуркан."Честно говоря, мне неизвестно ничего об этом письме, от вас в первый раз слышу. А кто и как его отправлял?.. К сожалению, чаще всего вот именно - появляется в соцсетях, а отправить президенту забывают. Я по крайней мере ничего не слышал о том, что поступало такое письмо", - сказал Песков на вопрос журналистов, обратили ли внимание в администрации президента на обращение общественных деятелей по поводу Цуркан."Я ничего не слышал о том, что поступало такое письмо", - добавил Песков в ответ на комментарий, что письмо было отправлено Лебедеву.Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.В конце декабря 2020 года Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой 18 лет колонии общего режима. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным.

https://ria.ru/20210923/prokuror-1751471096.html

https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739566502.html

https://ria.ru/20210812/shpionazh-1745485019.html

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общество, украина, ксения раппопорт, вячеслав лебедев, ева меркачева, карина цуркан, россия