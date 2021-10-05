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В Гатчине устранили утечку из опрокинувшихся цистерн
В Гатчине устранили утечку из опрокинувшихся цистерн - РИА Новости, 05.10.2021
В Гатчине устранили утечку из опрокинувшихся цистерн
Специалистам удалось ликвидировать утечку газового конденсата из опрокинувшихся цистерн на Октябрьской железной дороге в Гатчинском районе Ленинградской... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:59
2021-10-05T21:59
2021-10-05T21:59
происшествия
гатчинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать утечку газового конденсата из опрокинувшихся цистерн на Октябрьской железной дороге в Гатчинском районе Ленинградской области, аварийно-восстановительные работы на месте ЧП планируется завершить в 03.00 мск среды, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб говорил РИА Новости, что пять вагонов грузового поезда, в том числе две цистерны с газовым конденсатом, сошли с рельсов на железной дороге в Гатчинском районе Ленобласти, на место ЧП направлены два аварийно-восстановительных поезда. Как заявляли в Западном СУ на транспорте СК, идет доследственная проверка о нарушении правил безопасности. По данным ведомства, на станции "Балтийская-товарная - Гатчина" во время маневров произошло боковое столкновение грузового поезда и маневрового состава, сошли с рельсов и завалились на бок пять вагонов, два из которых с газовым конденсатом. По данным СК, в одном вагоне нашли течь, не опасную для людей и окружающей среды."Течь устранена, проводятся работы по установке на рельсы сошедших вагонов", - сказал собеседник агентства.По его словам, аварийно-восстановительные работы на месте происшествия планируется завершить к 03.00 мск среды.
https://ria.ru/20210820/norilsk-1746637554.html
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происшествия, гатчинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Гатчине устранили утечку из опрокинувшихся цистерн
Специалисты ликвидировали утечку газового конденсата из опрокинувшихся цистерн в Гатчине