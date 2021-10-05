Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/trassa-1753108905.html
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили - РИА Новости, 05.10.2021
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили
Транспортное движение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи приостановлено из-за оползня, который был вызван сильными осадками на курорте 3 октября, сообщает... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:16
2021-10-05T09:32
происшествия
сочи
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155170/00/1551700078_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_426a23974f48221e79476ea749d316d4.jpg
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Транспортное движение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи приостановлено из-за оползня, который был вызван сильными осадками на курорте 3 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Ранее отмечалось, что на курорте до 6 октября прогнозируют сильные ливни, ветер и смерчи над морем в связи с этим объявлено экстренное предупреждение."На федеральной автодороге А-147 на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс произошел оползень по всей ширине трех полос. Принято решение об ограничении движения грузового транспорта",- указывается в сообщении.Уточняется, что на данном участке дороги организовано реверсивное движение, сейчас там проводится ремонт дорожного полотна.
https://ria.ru/20210915/sochi-1750182013.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155170/00/1551700078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3e963d2f2ce0e53125404d2ee0db0fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сочи, новости - туризм, туризм
09:16 05.10.2021 (обновлено: 09:32 05.10.2021)
 
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили

Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили из-за оползня

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги Джубга - Сочи
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Транспортное движение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи приостановлено из-за оползня, который был вызван сильными осадками на курорте 3 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ранее отмечалось, что на курорте до 6 октября прогнозируют сильные ливни, ветер и смерчи над морем в связи с этим объявлено экстренное предупреждение.
"На федеральной автодороге А-147 на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс произошел оползень по всей ширине трех полос. Принято решение об ограничении движения грузового транспорта",- указывается в сообщении.
Уточняется, что на данном участке дороги организовано реверсивное движение, сейчас там проводится ремонт дорожного полотна.
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 19:14Туризм
В Сочи турист сорвался со скалы
 
ПроисшествияСочиНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:34В Кремле прокомментировали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос
13:34Путин начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций
13:33Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
13:33В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
13:32У Путина нет особой самоизоляции, заявил Песков
13:32В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
13:32Коронавирус становится злее, заявили в Кремле
13:31Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек
13:31Саакашвили запретили звонить из тюрьмы
13:30Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин
13:30На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
13:27Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Глава Интерпола в России покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО предложили помощь жителям Донбасса и Крыма в борьбе с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
Лента новостейМолния