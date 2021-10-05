https://ria.ru/20211005/trassa-1753108905.html

Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили

Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили - РИА Новости, 05.10.2021

Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили

Транспортное движение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи приостановлено из-за оползня, который был вызван сильными осадками на курорте 3 октября, сообщает... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:16

2021-10-05T09:16

2021-10-05T09:32

происшествия

сочи

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155170/00/1551700078_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_426a23974f48221e79476ea749d316d4.jpg

СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Транспортное движение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи приостановлено из-за оползня, который был вызван сильными осадками на курорте 3 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Ранее отмечалось, что на курорте до 6 октября прогнозируют сильные ливни, ветер и смерчи над морем в связи с этим объявлено экстренное предупреждение."На федеральной автодороге А-147 на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс произошел оползень по всей ширине трех полос. Принято решение об ограничении движения грузового транспорта",- указывается в сообщении.Уточняется, что на данном участке дороги организовано реверсивное движение, сейчас там проводится ремонт дорожного полотна.

https://ria.ru/20210915/sochi-1750182013.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, новости - туризм, туризм