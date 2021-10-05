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Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили - РИА Новости, 05.10.2021
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили
Транспортное движение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи приостановлено из-за оползня, который был вызван сильными осадками на курорте 3 октября, сообщает... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:16
2021-10-05T09:16
2021-10-05T09:32
происшествия
сочи
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Транспортное движение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи приостановлено из-за оползня, который был вызван сильными осадками на курорте 3 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Ранее отмечалось, что на курорте до 6 октября прогнозируют сильные ливни, ветер и смерчи над морем в связи с этим объявлено экстренное предупреждение."На федеральной автодороге А-147 на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс произошел оползень по всей ширине трех полос. Принято решение об ограничении движения грузового транспорта",- указывается в сообщении.Уточняется, что на данном участке дороги организовано реверсивное движение, сейчас там проводится ремонт дорожного полотна.
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происшествия, сочи, новости - туризм, туризм
09:16 05.10.2021 (обновлено: 09:32 05.10.2021)
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили из-за оползня