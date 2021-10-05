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В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину
В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину - РИА Новости, 05.10.2021
В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину
Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:34
2021-10-05T22:34
экономика
украина
европа
владимир путин
госдума рф
газпром
алексей миллер
павел завальный
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта."Да, мы … заинтересованы в сохранении транзита газа на выгодных для обеих сторон условиях, в том числе (в том, чтобы — ред.) вернуться к разговору о поставках газа на Украину: она нуждается в российском газе, потому что другого газа, кроме российского, там нет", — отметил Завальный.Он добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности сотрудничать, призывая к "нормальному … взаимодействию между странами".При этом, подчеркнул Завальный, многое будет зависеть от политики Украины и спроса на газ в Европе, в том числе заказа европейских потребителей на транзит через Украину. Он отметил, что России выгодно снабжать этим маршрутом юго-восточную, восточную и — "в какой-то степени" — центральную Европу.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
https://ria.ru/20211005/potok-1753158153.html
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экономика, украина, европа, владимир путин, госдума рф, газпром, алексей миллер, павел завальный, цены на нефть, россия
22:34 05.10.2021
 
В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину

Депутат Завальный: Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
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"Да, мы … заинтересованы в сохранении транзита газа на выгодных для обеих сторон условиях, в том числе (в том, чтобы — ред.) вернуться к разговору о поставках газа на Украину: она нуждается в российском газе, потому что другого газа, кроме российского, там нет", — отметил Завальный.
Он добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности сотрудничать, призывая к "нормальному … взаимодействию между странами".
При этом, подчеркнул Завальный, многое будет зависеть от политики Украины и спроса на газ в Европе, в том числе заказа европейских потребителей на транзит через Украину. Он отметил, что России выгодно снабжать этим маршрутом юго-восточную, восточную и — "в какой-то степени" — центральную Европу.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаВладимир ПутинГосдума РФГазпромАлексей МиллерПавел ЗавальныйЦены на нефтьРоссия
 
 
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