https://ria.ru/20211005/tranzit-1753259705.html

В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину

В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину - РИА Новости, 05.10.2021

В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину

Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T22:34

2021-10-05T22:34

2021-10-05T22:34

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алексей миллер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта."Да, мы … заинтересованы в сохранении транзита газа на выгодных для обеих сторон условиях, в том числе (в том, чтобы — ред.) вернуться к разговору о поставках газа на Украину: она нуждается в российском газе, потому что другого газа, кроме российского, там нет", — отметил Завальный.Он добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности сотрудничать, призывая к "нормальному … взаимодействию между странами".При этом, подчеркнул Завальный, многое будет зависеть от политики Украины и спроса на газ в Европе, в том числе заказа европейских потребителей на транзит через Украину. Он отметил, что России выгодно снабжать этим маршрутом юго-восточную, восточную и — "в какой-то степени" — центральную Европу.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20211005/potok-1753158153.html

https://ria.ru/20211005/gaz-1753107080.html

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экономика, украина, европа, владимир путин, госдума рф, газпром, алексей миллер, павел завальный, цены на нефть, россия