https://ria.ru/20211005/tranzit-1753140737.html
На Украине заявили о желании сохранить транзит газа на 15 лет
На Украине заявили о желании сохранить транзит газа на 15 лет - РИА Новости, 05.10.2021
На Украине заявили о желании сохранить транзит газа на 15 лет
Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска "Северного потока — 2", заявил премьер-министр РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:58
2021-10-05T11:58
2021-10-05T13:00
экономика
природный газ
украина
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
россия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска "Северного потока — 2", заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может начать поставки на европейский рынок по трубопроводу уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров.По словам Шмыгаля, сейчас правительство не ждет остановки прокачки через Украину, потому что "Северный поток — 2" находится под санкциями, и власти надеются, что США их продолжат."Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока", — заявил премьер.Также в Киеве будут добиваться сохранения транзита и в будущем, но готовятся к разным вариантам развития ситуации."Конечно, есть и Б, и В. Но у нас пока в реализации план А. Зачем говорить о Б, если мы в процессе с планом А?" — заключил Шмыгаль."Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода. В Москве отмечали, что договор о поставках в Европу через Украину останется в силе на весь период действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от этого маршрута.
https://ria.ru/20211004/gaz-1752983823.html
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экономика, природный газ, украина, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, россия, денис шмыгаль
11:58 05.10.2021 (обновлено: 13:00 05.10.2021)
На Украине заявили о желании сохранить транзит газа на 15 лет
Премьер Украины Шмыгаль: страна хочет сохранить транзит газа в течение минимум 15 лет