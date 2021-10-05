https://ria.ru/20211005/tranzit-1753140737.html

На Украине заявили о желании сохранить транзит газа на 15 лет

На Украине заявили о желании сохранить транзит газа на 15 лет - РИА Новости, 05.10.2021

На Украине заявили о желании сохранить транзит газа на 15 лет

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска "Северного потока — 2", заявил премьер-министр РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:58

2021-10-05T11:58

2021-10-05T13:00

экономика

природный газ

украина

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

россия

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска "Северного потока — 2", заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может начать поставки на европейский рынок по трубопроводу уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров.По словам Шмыгаля, сейчас правительство не ждет остановки прокачки через Украину, потому что "Северный поток — 2" находится под санкциями, и власти надеются, что США их продолжат."Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока", — заявил премьер.Также в Киеве будут добиваться сохранения транзита и в будущем, но готовятся к разным вариантам развития ситуации."Конечно, есть и Б, и В. Но у нас пока в реализации план А. Зачем говорить о Б, если мы в процессе с планом А?" — заключил Шмыгаль."Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода. В Москве отмечали, что договор о поставках в Европу через Украину останется в силе на весь период действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от этого маршрута.

https://ria.ru/20211004/gaz-1752983823.html

https://ria.ru/20211003/gaz-1752835894.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, украина, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, россия, денис шмыгаль