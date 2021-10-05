https://ria.ru/20211005/tramvay-1753108675.html
В Екатеринбурге трамвай задавил девочку, ехавшую на сцепке между вагонами
В Екатеринбурге трамвай задавил девочку, ехавшую на сцепке между вагонами - РИА Новости, 05.10.2021
В Екатеринбурге трамвай задавил девочку, ехавшую на сцепке между вагонами
Девочку, ехавшую на сцепке между вагонами в Екатеринбурге, задавил трамвай, сообщает городская ГИБДД. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:14
2021-10-05T09:14
2021-10-05T09:14
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Девочку, ехавшую на сцепке между вагонами в Екатеринбурге, задавил трамвай, сообщает городская ГИБДД.Инцидент произошел около 21.00 (19.00 мск) 4 октября напротив дома 202/3 по улице 8 Марта."Несовершеннолетний пешеход, находившийся на сцепке между вагонами трамвая, при движении по улице 8 Марта со стороны улицы Академика Шварца в сторону улицы Юлиуса Фучика упал на трамвайные пути… Девочка, на вид 12-14 лет, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о ДТП, позвонить по телефону: 8-902-268-90-88."Зацепинг – крайне опасный способ передвижения, заключающийся в проезде на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны... Чаще всего зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Чтобы ваш ребенок не проводил свое свободное время на улице, в сомнительных компаниях и рискованных увлечениях, организуйте ему досуг", - напоминает ГИБДД.Ведомство также отмечает, что необходимо обучать детей правилам безопасности на проезжей части дороги, проговаривать о недопустимости таких поступков.
https://ria.ru/20210827/tramvay-1747456229.html
https://ria.ru/20210728/tramvay-1743248860.html
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происшествия, екатеринбург
В Екатеринбурге трамвай задавил девочку, ехавшую на сцепке между вагонами
В Екатеринбурге трамвай задавил девочку, находившуюся на сцепке между вагонами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости.
Девочку, ехавшую на сцепке между вагонами в Екатеринбурге
, задавил трамвай, сообщает городская ГИБДД.
Инцидент произошел около 21.00 (19.00 мск) 4 октября напротив дома 202/3 по улице 8 Марта.
"Несовершеннолетний пешеход, находившийся на сцепке между вагонами трамвая, при движении по улице 8 Марта со стороны улицы Академика Шварца в сторону улицы Юлиуса Фучика упал на трамвайные пути… Девочка, на вид 12-14 лет, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о ДТП, позвонить по телефону: 8-902-268-90-88.
"Зацепинг – крайне опасный способ передвижения, заключающийся в проезде на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны... Чаще всего зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Чтобы ваш ребенок не проводил свое свободное время на улице, в сомнительных компаниях и рискованных увлечениях, организуйте ему досуг", - напоминает ГИБДД.
Ведомство также отмечает, что необходимо обучать детей правилам безопасности на проезжей части дороги, проговаривать о недопустимости таких поступков.