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Экс-пресс-секретарь Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа
Экс-пресс-секретарь Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа - РИА Новости, 05.10.2021
Экс-пресс-секретарь Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своих мемуарах раскрыла секрет оранжевого оттенка лица экс-президента США Дональда Трампа во время его... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:47
2021-10-05T22:47
в мире
сша
эр-рияд (город)
саудовская аравия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своих мемуарах раскрыла секрет оранжевого оттенка лица экс-президента США Дональда Трампа во время его поездки в Саудовскую Аравию в мае 2017 года.Весной того года Трамп отправился в Эр-Рияд, чтобы принять участие в съезде Совета сотрудничества стран Залива. Во время визита в Саудовскую Аравию лицо тогдашнего американского лидера имело неестественный оранжевый оттенок, что не ускользнуло от внимания многих обозревателей. Тогда одни СМИ предположили, что президент США слишком много загорает в солярии - но сам Трамп заявил, что во всем виноваты лампочки, якобы исказившие цвет его лица.В своей новой книге Гришэм рассказала, что бывший лидер США не выходил на публику без макияжа, а в поездку в Саудовскую Аравию его личный помощник Джон Макэнти не взял с собой косметичку. В результате Трампу пришлось позаимствовать пудру у своего пресс-секретаря."У вас есть с собой пудра?", - спросил он меня. После чего добавил, что президенту его лицо показалось слишком "блестящим", и по какой-то причине Джон не имел при себе привычного арсенала косметики. Многие эксперты, комментировавшие чрезмерно загорелый (или оранжевый) внешний вид Трампа, предположили, что в Белом доме появился солярий. Но это не так, и я знала об этом. Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой", - пишет Гришэм.
https://ria.ru/20211005/shutki-1753253684.html
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эр-рияд (город)
саудовская аравия
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в мире, сша, эр-рияд (город), саудовская аравия, дональд трамп
22:47 05.10.2021
 
Экс-пресс-секретарь Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа

Экс-пресс-секретарь Белого дома Гришэм раскрыла тайну оранжевого лица Трампа в 2017 году

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своих мемуарах раскрыла секрет оранжевого оттенка лица экс-президента США Дональда Трампа во время его поездки в Саудовскую Аравию в мае 2017 года.
Весной того года Трамп отправился в Эр-Рияд, чтобы принять участие в съезде Совета сотрудничества стран Залива. Во время визита в Саудовскую Аравию лицо тогдашнего американского лидера имело неестественный оранжевый оттенок, что не ускользнуло от внимания многих обозревателей. Тогда одни СМИ предположили, что президент США слишком много загорает в солярии - но сам Трамп заявил, что во всем виноваты лампочки, якобы исказившие цвет его лица.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 21:28
Экс-пресс-секретарь Белого дома рассказала о неуместных шутках Трампа
В своей новой книге Гришэм рассказала, что бывший лидер США не выходил на публику без макияжа, а в поездку в Саудовскую Аравию его личный помощник Джон Макэнти не взял с собой косметичку. В результате Трампу пришлось позаимствовать пудру у своего пресс-секретаря.
"У вас есть с собой пудра?", - спросил он меня. После чего добавил, что президенту его лицо показалось слишком "блестящим", и по какой-то причине Джон не имел при себе привычного арсенала косметики. Многие эксперты, комментировавшие чрезмерно загорелый (или оранжевый) внешний вид Трампа, предположили, что в Белом доме появился солярий. Но это не так, и я знала об этом. Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой", - пишет Гришэм.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 08:00
"Президент звал ее в каюту". Кто и зачем разбалтывает секреты Белого дома
 
В миреСШАЭр-Рияд (город)Саудовская АравияДональд Трамп
 
 
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