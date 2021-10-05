https://ria.ru/20211005/tramp-1753260565.html

Экс-пресс-секретарь Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа

Экс-пресс-секретарь Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа - РИА Новости, 05.10.2021

Экс-пресс-секретарь Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своих мемуарах раскрыла секрет оранжевого оттенка лица экс-президента США Дональда Трампа во время его... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T22:47

2021-10-05T22:47

2021-10-05T22:47

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своих мемуарах раскрыла секрет оранжевого оттенка лица экс-президента США Дональда Трампа во время его поездки в Саудовскую Аравию в мае 2017 года.Весной того года Трамп отправился в Эр-Рияд, чтобы принять участие в съезде Совета сотрудничества стран Залива. Во время визита в Саудовскую Аравию лицо тогдашнего американского лидера имело неестественный оранжевый оттенок, что не ускользнуло от внимания многих обозревателей. Тогда одни СМИ предположили, что президент США слишком много загорает в солярии - но сам Трамп заявил, что во всем виноваты лампочки, якобы исказившие цвет его лица.В своей новой книге Гришэм рассказала, что бывший лидер США не выходил на публику без макияжа, а в поездку в Саудовскую Аравию его личный помощник Джон Макэнти не взял с собой косметичку. В результате Трампу пришлось позаимствовать пудру у своего пресс-секретаря."У вас есть с собой пудра?", - спросил он меня. После чего добавил, что президенту его лицо показалось слишком "блестящим", и по какой-то причине Джон не имел при себе привычного арсенала косметики. Многие эксперты, комментировавшие чрезмерно загорелый (или оранжевый) внешний вид Трампа, предположили, что в Белом доме появился солярий. Но это не так, и я знала об этом. Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой", - пишет Гришэм.

https://ria.ru/20211005/shutki-1753253684.html

https://ria.ru/20211003/whitehouse-1752725530.html

сша

эр-рияд (город)

саудовская аравия

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в мире, сша, эр-рияд (город), саудовская аравия, дональд трамп