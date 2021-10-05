https://ria.ru/20211005/tigr-1753180665.html
В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров
В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров - РИА Новости, 05.10.2021
В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров
Тигр по кличке Степан, гибрид амурского и суматранского тигров, поселился в Московском зоопарке, указывается в сообщении на официальном портале мэра и... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:53
2021-10-05T14:53
2021-10-05T15:43
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Тигр по кличке Степан, гибрид амурского и суматранского тигров, поселился в Московском зоопарке, указывается в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.Степан любит плавать в бассейне и играть. Увидеть его можно, посетив экспозицию "Остров зверей".Тигра изъяли у контрабандистов, когда ему было около года, и отправили в государственный центр реабилитации. "Московский зоопарк старается заботиться о диких животных, которые были изъяты из естественной среды обитания и уже не смогут выжить на воле", — рассказала генеральный директор Светлана Акулова.Сперва животное приютили в филиале столичного зоопарка под Великим Устюгом, а потом перевезли в Москву.
https://ria.ru/20210923/tigr-1751396387.html
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Тигр Степан резвится в вольере Московского зоопарка
Знакомьтесь, новый обитатель Московского зоопарка — Степан. Ему шесть лет и он «в самом расцвете тигриных сил». Хищник недавно приехал из филиала под Великим Устюгом, но уже освоился: все обнюхал, пометил, разломал елку, искупался в бассейне.
2021-10-05T14:53
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общество, животные, природа, великий устюг, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия
14:53 05.10.2021 (обновлено: 15:43 05.10.2021)
В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров
В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров