https://ria.ru/20211005/tigr-1753180665.html

В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров

В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров - РИА Новости, 05.10.2021

В Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров

Тигр по кличке Степан, гибрид амурского и суматранского тигров, поселился в Московском зоопарке, указывается в сообщении на официальном портале мэра и... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:53

2021-10-05T14:53

2021-10-05T15:43

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московский зоопарк

светлана акулова

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Тигр по кличке Степан, гибрид амурского и суматранского тигров, поселился в Московском зоопарке, указывается в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.Степан любит плавать в бассейне и играть. Увидеть его можно, посетив экспозицию "Остров зверей".Тигра изъяли у контрабандистов, когда ему было около года, и отправили в государственный центр реабилитации. "Московский зоопарк старается заботиться о диких животных, которые были изъяты из естественной среды обитания и уже не смогут выжить на воле", — рассказала генеральный директор Светлана Акулова.Сперва животное приютили в филиале столичного зоопарка под Великим Устюгом, а потом перевезли в Москву.

https://ria.ru/20210923/tigr-1751396387.html

великий устюг

москва

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Тигр Степан резвится в вольере Московского зоопарка Знакомьтесь, новый обитатель Московского зоопарка — Степан. Ему шесть лет и он «в самом расцвете тигриных сил». Хищник недавно приехал из филиала под Великим Устюгом, но уже освоился: все обнюхал, пометил, разломал елку, искупался в бассейне. 2021-10-05T14:53 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, животные, природа, великий устюг, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия