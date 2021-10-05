https://ria.ru/20211005/testirovanie-1753208600.html
Россиян с симптомами гриппа будут тестировать на коронавирус
Россиян с симптомами гриппа будут тестировать на коронавирус - РИА Новости, 05.10.2021
Россиян с симптомами гриппа будут тестировать на коронавирус
Российским врачам рекомендовано тестировать пациентов с симптомами гриппа на коронавирус, чтобы поставить точный диагноз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:35
2021-10-05T16:35
2021-10-05T16:35
распространение коронавируса
общество
грипп
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российским врачам рекомендовано тестировать пациентов с симптомами гриппа на коронавирус, чтобы поставить точный диагноз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Рекомендации врачам по проведению лицам с клиническими симптомами гриппа (так как они очень схожи сейчас с COVID-19, и это является особенностью этого эпидемиологического сезона) дифференциальной лабораторной диагностики, в том числе с помощью ПЦР-тестирования. Чтобы идентифицировать, что это – COVID или грипп", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Также во время совещания Голикова сообщила, что сроки тестирования на коронавирус будут сокращены с 48 до 24 часов.
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Россиян с симптомами гриппа будут тестировать на коронавирус
Врачам порекомендовали тестировать пациентов с симптомами гриппа на коронавирус