Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/tesla-1753169599.html
Tesla обязали выплатить 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику
Tesla обязали выплатить 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику - РИА Новости, 05.10.2021
Tesla обязали выплатить 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику
Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Tesla выплатить бывшему чернокожему сотруднику почти 137 миллионов долларов за то, что тот на работе сталкивался с... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:15
2021-10-05T14:15
в мире
калифорния
tesla motors
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730679012_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_e81b43f2ae055a031e890cb2f95e3b36.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Tesla выплатить бывшему чернокожему сотруднику почти 137 миллионов долларов за то, что тот на работе сталкивался с оскорблениями на расовой почве, сообщает издание Wall Street Journal.Чернокожий сотрудник Оуэн Диас работал на калифорнийском заводе Tesla лифтером с 2015 по 2016 год. По словам Бернанда Александра, одного из адвокатов потерпевшего, тот неоднократно видел расистские изображения и надписи в ванной комнате, а другие сотрудники Tesla обзывали его, используя расистские эпитеты.Согласно постановлению суда присяжных, компания Tesla создала для Диаса расово враждебную рабочую среду и не предприняла разумных мер, чтобы предотвратить притеснения на расовой почве.Как сообщает издание, суд обязал Telsa выплатить Диасу 6,9 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб и еще 130 миллионов долларов в качестве штрафа.Как пишет газета, компания Tesla отвергла обвинения в том, что ей было известно о предполагаемом дискриминационном поведении и что она не приняла мер для защиты темнокожих сотрудников.По словам вице-президента Tesla по персоналу Валери Кейперс Воркман, после случаев оскорбления чернокожего работника компания проследила за тем, чтобы кадровые агентства, через которые нанимают сотрудников, приняли меры.Генеральный директор Tesla Илон Маск пока не прокомментировал вердикт суда присяжных. Также не известно, собирается ли компания обжаловать это решение.
https://ria.ru/20201112/niderlandy-1584333555.html
https://ria.ru/20160727/1473008455.html
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730679012_220:0:2780:1920_1920x0_80_0_0_d7806144ea89e9b07b3fc218a2e184dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, калифорния, tesla motors, илон маск
14:15 05.10.2021
 
Tesla обязали выплатить 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику

Tesla выплатит 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику, пострадавшему от расизма

© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Tesla выплатить бывшему чернокожему сотруднику почти 137 миллионов долларов за то, что тот на работе сталкивался с оскорблениями на расовой почве, сообщает издание Wall Street Journal.
Чернокожий сотрудник Оуэн Диас работал на калифорнийском заводе Tesla лифтером с 2015 по 2016 год. По словам Бернанда Александра, одного из адвокатов потерпевшего, тот неоднократно видел расистские изображения и надписи в ванной комнате, а другие сотрудники Tesla обзывали его, используя расистские эпитеты.
Синтерклаас, голландский Санта-Клаус, в окружении так называемых Черных Питов в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 17:31
В Нидерландах избавляются от книг о чернокожем помощнике Санта-Клауса
Согласно постановлению суда присяжных, компания Tesla создала для Диаса расово враждебную рабочую среду и не предприняла разумных мер, чтобы предотвратить притеснения на расовой почве.
Как сообщает издание, суд обязал Telsa выплатить Диасу 6,9 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб и еще 130 миллионов долларов в качестве штрафа.
"Это (судебный процесс - ред.) проливает свет на то, что происходит на заводе Tesla. Илон Маск, тебя предупредили. Наведи порядок на своем заводе", - приводит издание слова Диаса.
Как пишет газета, компания Tesla отвергла обвинения в том, что ей было известно о предполагаемом дискриминационном поведении и что она не приняла мер для защиты темнокожих сотрудников.
По словам вице-президента Tesla по персоналу Валери Кейперс Воркман, после случаев оскорбления чернокожего работника компания проследила за тем, чтобы кадровые агентства, через которые нанимают сотрудников, приняли меры.
Генеральный директор Tesla Илон Маск пока не прокомментировал вердикт суда присяжных. Также не известно, собирается ли компания обжаловать это решение.
Женщина держит плакат с надписью Black lives matter (Жизни чернокожих важны) . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2016
27 июля 2016, 21:58
Чернокожая активистка указала белым место на акции правозащитниковАктивистка движения Black Lives Matter ("Жизни черных тоже в счет") приказала белым сторонникам движения идти в хвосте колонны на марше протеста в Филадельфии.
 
В миреКалифорнияTesla motorsИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния