https://ria.ru/20211005/tesla-1753169599.html

Tesla обязали выплатить 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику

Tesla обязали выплатить 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику - РИА Новости, 05.10.2021

Tesla обязали выплатить 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику

Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Tesla выплатить бывшему чернокожему сотруднику почти 137 миллионов долларов за то, что тот на работе сталкивался с... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:15

2021-10-05T14:15

2021-10-05T14:15

в мире

калифорния

tesla motors

илон маск

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Tesla выплатить бывшему чернокожему сотруднику почти 137 миллионов долларов за то, что тот на работе сталкивался с оскорблениями на расовой почве, сообщает издание Wall Street Journal.Чернокожий сотрудник Оуэн Диас работал на калифорнийском заводе Tesla лифтером с 2015 по 2016 год. По словам Бернанда Александра, одного из адвокатов потерпевшего, тот неоднократно видел расистские изображения и надписи в ванной комнате, а другие сотрудники Tesla обзывали его, используя расистские эпитеты.Согласно постановлению суда присяжных, компания Tesla создала для Диаса расово враждебную рабочую среду и не предприняла разумных мер, чтобы предотвратить притеснения на расовой почве.Как сообщает издание, суд обязал Telsa выплатить Диасу 6,9 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб и еще 130 миллионов долларов в качестве штрафа.Как пишет газета, компания Tesla отвергла обвинения в том, что ей было известно о предполагаемом дискриминационном поведении и что она не приняла мер для защиты темнокожих сотрудников.По словам вице-президента Tesla по персоналу Валери Кейперс Воркман, после случаев оскорбления чернокожего работника компания проследила за тем, чтобы кадровые агентства, через которые нанимают сотрудников, приняли меры.Генеральный директор Tesla Илон Маск пока не прокомментировал вердикт суда присяжных. Также не известно, собирается ли компания обжаловать это решение.

https://ria.ru/20201112/niderlandy-1584333555.html

https://ria.ru/20160727/1473008455.html

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в мире, калифорния, tesla motors, илон маск