Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211005/tereshkova-1753132491.html
Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва
Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва - РИА Новости, 05.10.2021
Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова откроет первое пленарное заседание нижней палаты парламента нового созыва, поскольку старейший... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:28
2021-10-05T11:54
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
владимир ресин
единая россия
валентина терешкова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491469_0:189:3011:1883_1920x0_80_0_0_9046bb2b1e167fc4d7e38be13a6678f7.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова откроет первое пленарное заседание нижней палаты парламента нового созыва, поскольку старейший депутат Думы Владимир Ресин отказался, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.Согласно статье 99 Конституции РФ, первое заседание нового созыва открывает старейший по возрасту депутат."Временная рабочая группа предложила, что откроет заседание Валентина Владимировна Терешкова. Владимир Иосифович Ресин отказался, уступил", - сказал Исаев.Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы VIII созыва на 10:00 мск 12 октября.
https://ria.ru/20211001/gosduma-1752667040.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71807b4e63706a8d314fa48a85095bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, владимир ресин, единая россия, валентина терешкова, россия
11:28 05.10.2021 (обновлено: 11:54 05.10.2021)
 
Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва

Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва как второй по возрасту депутат

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова откроет первое пленарное заседание нижней палаты парламента нового созыва, поскольку старейший депутат Думы Владимир Ресин отказался, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Согласно статье 99 Конституции РФ, первое заседание нового созыва открывает старейший по возрасту депутат.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 14:16
Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы
"Временная рабочая группа предложила, что откроет заседание Валентина Владимировна Терешкова. Владимир Иосифович Ресин отказался, уступил", - сказал Исаев.
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы VIII созыва на 10:00 мск 12 октября.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФВладимир РесинЕдиная РоссияВалентина ТерешковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:34В Кремле прокомментировали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос
13:34Путин начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций
13:33Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
13:33В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
13:32У Путина нет особой самоизоляции, заявил Песков
13:32В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
13:32Коронавирус становится злее, заявили в Кремле
13:31Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек
13:31Саакашвили запретили звонить из тюрьмы
13:30Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин
13:30На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
13:27Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Глава Интерпола в России покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО предложили помощь жителям Донбасса и Крыма в борьбе с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
Лента новостейМолния