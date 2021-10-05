https://ria.ru/20211005/tereshkova-1753132491.html

Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва

Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва - РИА Новости, 05.10.2021

Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова откроет первое пленарное заседание нижней палаты парламента нового созыва, поскольку старейший... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:28

2021-10-05T11:28

2021-10-05T11:54

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

владимир ресин

единая россия

валентина терешкова

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова откроет первое пленарное заседание нижней палаты парламента нового созыва, поскольку старейший депутат Думы Владимир Ресин отказался, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.Согласно статье 99 Конституции РФ, первое заседание нового созыва открывает старейший по возрасту депутат."Временная рабочая группа предложила, что откроет заседание Валентина Владимировна Терешкова. Владимир Иосифович Ресин отказался, уступил", - сказал Исаев.Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы VIII созыва на 10:00 мск 12 октября.

https://ria.ru/20211001/gosduma-1752667040.html

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политика, госдума рф, владимир ресин, единая россия, валентина терешкова, россия