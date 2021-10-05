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Липецкая пенсионерка пригрозила взорвать дом, чтобы ей включили отопление
Липецкая пенсионерка пригрозила взорвать дом, чтобы ей включили отопление - РИА Новости, 05.10.2021
Липецкая пенсионерка пригрозила взорвать дом, чтобы ей включили отопление
Полиция возбудила уголовное дело в отношении пожилой жительницы города Лебедянь Липецкой области, которая позвонила в экстренные службы и заявила, что устроит... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:47
2021-10-05T12:46
происшествия
липецкая область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
жкх
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ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении пожилой жительницы города Лебедянь Липецкой области, которая позвонила в экстренные службы и заявила, что устроит теракт, если ей не включат отопление, сообщает управление МВД по региону."Злоумышленница осуществила телефонный звонок на телефон службы 112 и сообщила о том, что она якобы заложила взрывное устройство и готова взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление. По адресу объекта посягательства произведен выезд экстренных служб, проведено обследование здания и прилегающей территории. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", — говорится в сообщении.Полиция установила, что звонила ранее судимая 61-летняя женщина. Ее задержали и возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы либо принудительные работы на срок до трех лет.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20210921/ugroza-1751137778.html
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происшествия, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жкх
10:47 05.10.2021 (обновлено: 12:46 05.10.2021)
 
Липецкая пенсионерка пригрозила взорвать дом, чтобы ей включили отопление

В Липецкой области пенсионерка угрожала взорвать подъезд, если ей не включат отопление

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении пожилой жительницы города Лебедянь Липецкой области, которая позвонила в экстренные службы и заявила, что устроит теракт, если ей не включат отопление, сообщает управление МВД по региону.
"Злоумышленница осуществила телефонный звонок на телефон службы 112 и сообщила о том, что она якобы заложила взрывное устройство и готова взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление. По адресу объекта посягательства произведен выезд экстренных служб, проведено обследование здания и прилегающей территории. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", — говорится в сообщении.
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Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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