https://ria.ru/20211005/temnota-1753250313.html

Авиация из-за темноты прекратила поиски пропавших при ЧП в Белом море

Авиация из-за темноты прекратила поиски пропавших при ЧП в Белом море - РИА Новости, 05.10.2021

Авиация из-за темноты прекратила поиски пропавших при ЧП в Белом море

Вертолет, обследовавший акваторию после крушения судна с пятью людьми на борту в Белом море, приостановил поиски с наступлением темноты, поиски будут... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T20:35

2021-10-05T20:35

2021-10-05T20:43

происшествия

мурманская область

терский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

белое море

россия

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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Вертолет, обследовавший акваторию после крушения судна с пятью людьми на борту в Белом море, приостановил поиски с наступлением темноты, поиски будут продолжаться на суше, к выходу в море готовы водолазы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.Ранее в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи."На данный момент работа авиации завершена в связи с наступлением тёмного времени суток. На месте организована работа по обследованию береговой черты (спасатели поисково-спасательного отряда города Кандалакши, ГИМС, администрация, волонтеры)", - говорится в сообщении.Вертолет МИ-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы обследовал район крушения с малых высот с 16.35 мск. Также к месту происшествия после получения информации о крушении оперативно выехали Кандалакшский спасательный отряд, личный состав государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Мурманской области, врачи Кандалакшской больницы и представители администрации Терского района, поисковый отряд "МурманСпас"."Дополнительно к месту проведения поисково-спасательных работ привлечены водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, но в связи со штормовыми погодными условиями выход в море не представляется возможным. Водолазная группа находится в готовности к работам по поиску пострадавших", - отметили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, продолжение поисков запланировано с наступлением светлого времени в среду. "Поиск пропавших трех человек с применением вертолета Ми-8 из Архангельска результатов не дал", - сказал собеседник агентства.Во вторник днем в экстренные службы поступило сообщение, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. В 16.15 были спасены двое пострадавших, женщина позже скончалась в карете скорой помощи. Недалеко от места крушения к берегу прибило спасательный плот без людей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)

https://ria.ru/20211002/avariya-1752781981.html

https://ria.ru/20211003/vertolet-1752900279.html

мурманская область

терский район

белое море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, терский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, белое море, россия