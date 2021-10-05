20:35 05.10.2021 (обновлено: 20:43 05.10.2021)
Авиация из-за темноты прекратила поиски пропавших при ЧП в Белом море
Авиация прекратила поиски пропавших при крушении судна в Белом море из-за темноты
МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Вертолет, обследовавший акваторию после крушения судна с пятью людьми на борту в Белом море, приостановил поиски с наступлением темноты, поиски будут продолжаться на суше, к выходу в море готовы водолазы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ранее в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи.
"На данный момент работа авиации завершена в связи с наступлением тёмного времени суток. На месте организована работа по обследованию береговой черты (спасатели поисково-спасательного отряда города Кандалакши, ГИМС, администрация, волонтеры)", - говорится в сообщении.
Вертолет МИ-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы обследовал район крушения с малых высот с 16.35 мск. Также к месту происшествия после получения информации о крушении оперативно выехали Кандалакшский спасательный отряд, личный состав государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Мурманской области, врачи Кандалакшской больницы и представители администрации Терского района, поисковый отряд "МурманСпас".
"Дополнительно к месту проведения поисково-спасательных работ привлечены водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, но в связи со штормовыми погодными условиями выход в море не представляется возможным. Водолазная группа находится в готовности к работам по поиску пострадавших", - отметили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, продолжение поисков запланировано с наступлением светлого времени в среду. "Поиск пропавших трех человек с применением вертолета Ми-8 из Архангельска результатов не дал", - сказал собеседник агентства.
Во вторник днем в экстренные службы поступило сообщение, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. В 16.15 были спасены двое пострадавших, женщина позже скончалась в карете скорой помощи. Недалеко от места крушения к берегу прибило спасательный плот без людей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)
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