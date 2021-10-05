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Авиация из-за темноты прекратила поиски пропавших при ЧП в Белом море
Авиация из-за темноты прекратила поиски пропавших при ЧП в Белом море - РИА Новости, 05.10.2021
Авиация из-за темноты прекратила поиски пропавших при ЧП в Белом море
Вертолет, обследовавший акваторию после крушения судна с пятью людьми на борту в Белом море, приостановил поиски с наступлением темноты, поиски будут... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:35
2021-10-05T20:43
происшествия
мурманская область
терский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
белое море
россия
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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Вертолет, обследовавший акваторию после крушения судна с пятью людьми на борту в Белом море, приостановил поиски с наступлением темноты, поиски будут продолжаться на суше, к выходу в море готовы водолазы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.Ранее в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи."На данный момент работа авиации завершена в связи с наступлением тёмного времени суток. На месте организована работа по обследованию береговой черты (спасатели поисково-спасательного отряда города Кандалакши, ГИМС, администрация, волонтеры)", - говорится в сообщении.Вертолет МИ-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы обследовал район крушения с малых высот с 16.35 мск. Также к месту происшествия после получения информации о крушении оперативно выехали Кандалакшский спасательный отряд, личный состав государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Мурманской области, врачи Кандалакшской больницы и представители администрации Терского района, поисковый отряд "МурманСпас"."Дополнительно к месту проведения поисково-спасательных работ привлечены водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, но в связи со штормовыми погодными условиями выход в море не представляется возможным. Водолазная группа находится в готовности к работам по поиску пострадавших", - отметили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, продолжение поисков запланировано с наступлением светлого времени в среду. "Поиск пропавших трех человек с применением вертолета Ми-8 из Архангельска результатов не дал", - сказал собеседник агентства.Во вторник днем в экстренные службы поступило сообщение, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. В 16.15 были спасены двое пострадавших, женщина позже скончалась в карете скорой помощи. Недалеко от места крушения к берегу прибило спасательный плот без людей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)
https://ria.ru/20211002/avariya-1752781981.html
https://ria.ru/20211003/vertolet-1752900279.html
мурманская область
терский район
белое море
россия
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происшествия, мурманская область, терский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, белое море, россия
20:35 05.10.2021 (обновлено: 20:43 05.10.2021)
 
Авиация из-за темноты прекратила поиски пропавших при ЧП в Белом море

Авиация прекратила поиски пропавших при крушении судна в Белом море из-за темноты

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПобережье Белого моря
Побережье Белого моря - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Вертолет, обследовавший акваторию после крушения судна с пятью людьми на борту в Белом море, приостановил поиски с наступлением темноты, поиски будут продолжаться на суше, к выходу в море готовы водолазы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ранее в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи.
"На данный момент работа авиации завершена в связи с наступлением тёмного времени суток. На месте организована работа по обследованию береговой черты (спасатели поисково-спасательного отряда города Кандалакши, ГИМС, администрация, волонтеры)", - говорится в сообщении.
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После столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой завели дело
Вертолет МИ-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы обследовал район крушения с малых высот с 16.35 мск. Также к месту происшествия после получения информации о крушении оперативно выехали Кандалакшский спасательный отряд, личный состав государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Мурманской области, врачи Кандалакшской больницы и представители администрации Терского района, поисковый отряд "МурманСпас".
"Дополнительно к месту проведения поисково-спасательных работ привлечены водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, но в связи со штормовыми погодными условиями выход в море не представляется возможным. Водолазная группа находится в готовности к работам по поиску пострадавших", - отметили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, продолжение поисков запланировано с наступлением светлого времени в среду. "Поиск пропавших трех человек с применением вертолета Ми-8 из Архангельска результатов не дал", - сказал собеседник агентства.
Во вторник днем в экстренные службы поступило сообщение, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. В 16.15 были спасены двое пострадавших, женщина позже скончалась в карете скорой помощи. Недалеко от места крушения к берегу прибило спасательный плот без людей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)
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ПроисшествияМурманская областьТерский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Белое мореРоссия
 
 
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