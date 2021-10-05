https://ria.ru/20211005/telegram-1753088767.html

Telegram сообщил о возможных проблемах с загрузкой чатов

Telegram сообщил о возможных проблемах с загрузкой чатов - РИА Новости, 05.10.2021

Telegram сообщил о возможных проблемах с загрузкой чатов

Пользователи мессенджера Telegram в некоторых регионах на фоне масштабного сбоя в Facebook могут испытывать проблемы с загрузкой чатов и получением уведомлений, РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:11

2021-10-05T00:11

2021-10-05T00:11

технологии

twitter

whatsapp inc.

telegram (приложение)

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram в некоторых регионах на фоне масштабного сбоя в Facebook могут испытывать проблемы с загрузкой чатов и получением уведомлений, компания приносит извинения за неудобства."Пользователи в некоторых регионах могут испытывать проблемы с загрузкой контактов/чатов или с получением уведомлений. Хотя наша распределенная инфраструктура позволяет приложению по-прежнему работать стабильно во всем мире, я приношу извинения за любые неудобства, которые вы можете сейчас испытывать", - говорится в сообщении мессенджера в Twitter.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. По данным сайта Downdetector, первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. Компания Facebook сообщила, что работает над устранением сбоев в работе своих продуктов.

https://ria.ru/20211005/snouden-1753088185.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей