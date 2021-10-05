https://ria.ru/20211005/telegram-1753088767.html
Telegram сообщил о возможных проблемах с загрузкой чатов
Telegram сообщил о возможных проблемах с загрузкой чатов - РИА Новости, 05.10.2021
Telegram сообщил о возможных проблемах с загрузкой чатов
Пользователи мессенджера Telegram в некоторых регионах на фоне масштабного сбоя в Facebook могут испытывать проблемы с загрузкой чатов и получением уведомлений, РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:11
2021-10-05T00:11
2021-10-05T00:11
технологии
twitter
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c29fbd1f32f90d4257d2fdeb254bfbf8.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram в некоторых регионах на фоне масштабного сбоя в Facebook могут испытывать проблемы с загрузкой чатов и получением уведомлений, компания приносит извинения за неудобства."Пользователи в некоторых регионах могут испытывать проблемы с загрузкой контактов/чатов или с получением уведомлений. Хотя наша распределенная инфраструктура позволяет приложению по-прежнему работать стабильно во всем мире, я приношу извинения за любые неудобства, которые вы можете сейчас испытывать", - говорится в сообщении мессенджера в Twitter.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. По данным сайта Downdetector, первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. Компания Facebook сообщила, что работает над устранением сбоев в работе своих продуктов.
https://ria.ru/20211005/snouden-1753088185.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
Telegram сообщил о возможных проблемах с загрузкой чатов
Telegram сообщил о возможных проблемах с загрузкой чатов и получением уведомлений