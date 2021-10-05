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Вышел первый трейлер приквела "Игры престолов"
Вышел первый трейлер приквела "Игры престолов" - РИА Новости, 05.10.2021
Вышел первый трейлер приквела "Игры престолов"
На YouTube-канале платформы HBO Max разместили первый тизер-трейлер предстоящего фэнтези-сериала "Дом дракона". Он станет приквелом "Игры престолов". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:55
2021-10-05T13:55
2021-10-05T13:55
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max разместили первый тизер-трейлер предстоящего фэнтези-сериала "Дом дракона". Он станет приквелом "Игры престолов". Тизер начинается со слов Мэтта Смита, который сыграл принца Деймона Таргариена. Он намекает на то, что скоро начнутся кровопролитные битвы за власть и мировое господство. В ролике также впервые появляются и новые персонажи, представляющие знатный род Веларионов. Их сыграли Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн и Тео Нейт. В шоу появятся Эмма Д’Арси (его жена Рейнира), Пэдди Консидайн (король Визерис), Оливия Кук (королева Алисента Хайтауэр), Рис Иванс (ее отец Отто Хайтауэр) и другие.Действие в "Доме дракона", основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов. В первый сезон войдет десять серий.
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hbo, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Вышел первый трейлер приквела "Игры престолов"
Сервис HBO Max представил в Сети первый тизер-трейлер фэнтези-сериала "Дом дракона"
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max разместили первый тизер-трейлер предстоящего фэнтези-сериала "Дом дракона". Он станет приквелом "Игры престолов".
"Боги. Короли. Огонь. Кровь. "Дом дракона" выйдет на HBO Max в 2022 году", — говорится в тексте публикации.
Тизер начинается со слов Мэтта Смита, который сыграл принца Деймона Таргариена. Он намекает на то, что скоро начнутся кровопролитные битвы за власть и мировое господство. В ролике также впервые появляются и новые персонажи, представляющие знатный род Веларионов. Их сыграли Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн и Тео Нейт.
В шоу появятся Эмма Д’Арси (его жена Рейнира), Пэдди Консидайн (король Визерис), Оливия Кук (королева Алисента Хайтауэр), Рис Иванс (ее отец Отто Хайтауэр) и другие.
Действие в "Доме дракона", основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов. В первый сезон войдет десять серий.