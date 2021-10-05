https://ria.ru/20211005/tayvan-1753099558.html

Япония выразила надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня

Япония выразила надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня - РИА Новости, 05.10.2021

Япония выразила надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня

Правительство Японии надеется на мирное урегулирования вопросов вокруг Тайваня, заявил в ходе своей первой пресс-конференции после утверждения нового состава... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T06:52

2021-10-05T06:52

2021-10-05T07:11

в мире

токио

япония

тайвань

народно-освободительная армия китая

тосимицу мотэги

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ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Правительство Японии надеется на мирное урегулирования вопросов вокруг Тайваня, заявил в ходе своей первой пресс-конференции после утверждения нового состава кабмина глава японского МИД Тосимицу Мотэги.Комментируя вопрос журналиста относительно позиции Токио по заявлению минобороны Тайваня о вхождении самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в опознавательную зону ПВО острова, Мотэги подчеркнул, что "власти Японии в курсе ситуации".Накануне минобороны Тайваня заявило, что 52 самолета НОАК (включая 34 многоцелевых истребителей Shenyang J-16, 12 стратегических бомбардировщиков Xian H-6, два истребителя Су-30, два противолодочных самолета Y-8, а также два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500) вошли в опознавательную зону ПВО острова. Военные Тайваня подняли в воздух патрульные самолеты для наблюдения, а также выпустили радиооповещения с требованием к самолетам ВВС НОАК покинуть соответствующий район.В субботу ведомство сообщало, что 2 октября в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли в общей сложности 39 самолетов ВВС НОАК. Предыдущий рекорд - 38 - был установлен 1 октября, когда в КНР отмечали 72-ю годовщину основания страны, а до этого - 15 июня - в опознавательную зону ПВО острова вошли 28 военных самолетов ВВС НОАК.

https://ria.ru/20211005/aukus-1753099175.html

токио

япония

тайвань

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в мире, токио, япония, тайвань, народно-освободительная армия китая, тосимицу мотэги