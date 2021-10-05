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В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане
В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане - РИА Новости, 05.10.2021
В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане
Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшей бане в Зеленодольском районе Татарстана, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:57
2021-10-05T14:57
2021-10-05T14:57
происшествия
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшей бане в Зеленодольском районе Татарстана, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по республике.По информации ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о горящей частной бани в поселке Новониколаевский Зеленодольского района поступило в 01.04 вторника. В 01.55 пожар был потушен, в ходе разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1988 года рождения."В ночь на 5 октября в ходе тушения пожара… обнаружены тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане
В Татарстане нашли тела мужчины и женщины, сгоревших в запертой снаружи бане