https://ria.ru/20211005/tatarstan-1753180985.html

В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане

В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане - РИА Новости, 05.10.2021

В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане

Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшей бане в Зеленодольском районе Татарстана, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:57

2021-10-05T14:57

2021-10-05T14:57

происшествия

зеленодольский район

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшей бане в Зеленодольском районе Татарстана, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по республике.По информации ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о горящей частной бани в поселке Новониколаевский Зеленодольского района поступило в 01.04 вторника. В 01.55 пожар был потушен, в ходе разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1988 года рождения."В ночь на 5 октября в ходе тушения пожара… обнаружены тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

зеленодольский район

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия