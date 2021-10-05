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https://ria.ru/20211005/tatarstan-1753180985.html
В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане
В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане - РИА Новости, 05.10.2021
В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане
Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшей бане в Зеленодольском районе Татарстана, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:57
2021-10-05T14:57
происшествия
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшей бане в Зеленодольском районе Татарстана, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по республике.По информации ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о горящей частной бани в поселке Новониколаевский Зеленодольского района поступило в 01.04 вторника. В 01.55 пожар был потушен, в ходе разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1988 года рождения."В ночь на 5 октября в ходе тушения пожара… обнаружены тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
россия
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происшествия, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:57 05.10.2021
 
В Татарстане два человека сгорели в запертой снаружи бане

В Татарстане нашли тела мужчины и женщины, сгоревших в запертой снаружи бане

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшей бане в Зеленодольском районе Татарстана, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по республике.
По информации ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о горящей частной бани в поселке Новониколаевский Зеленодольского района поступило в 01.04 вторника. В 01.55 пожар был потушен, в ходе разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1988 года рождения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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"В ночь на 5 октября в ходе тушения пожара… обнаружены тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
ПроисшествияЗеленодольский районРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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