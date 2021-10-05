https://ria.ru/20211005/sudno-1753252997.html
Посольство во Франции запросило данные о россиянах на задержанном судне
Посольство во Франции запросило данные о россиянах на задержанном судне - РИА Новости, 05.10.2021
Посольство во Франции запросило данные о россиянах на задержанном судне
Посольству РФ во Франции известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка, на борту которого, по данным СМИ, находились россиянине, оно обратилось за... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:21
2021-10-05T21:21
2021-10-05T22:58
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. Посольству РФ во Франции известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка, на борту которого, по данным СМИ, находились россиянине, оно обратилось за официальной информацией к властям Франции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов."Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу", - сказал он.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что власти во французском порту Дюнкерк задержали экипаж судна, в том числе несколько российских моряков, так как на его борту нашли более тонны кокаина.По данным агентства, капитаном судна был гражданин Румынии, экипаж состоял из 20 человек, среди них россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии.Задержанных направили в Париж, где они предстанут перед судом, отмечает источник агентства.
https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html
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в мире, эфиопия, франция, россия, париж
21:21 05.10.2021 (обновлено: 22:58 05.10.2021)
Посольство во Франции запросило данные о россиянах на задержанном судне
Посольство России запросило у властей Франции информацию о задержанном в Дюнкерке судне