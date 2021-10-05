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Наука
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"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции
"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции - РИА Новости, 05.10.2021
"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции
Отправка к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" планируется в июле 2022 года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:03
2021-10-05T10:03
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
восточный (космодром)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отправка к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" планируется в июле 2022 года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В августе "Роскосмос" отложил старт "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года из-за необходимости дополнительных проверок бортовой аппаратуры."У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну - "Луна-25", - сказал Рогозин экипажу корабля "Союз МС-19", летящему во вторник на МКС для съемок фильма, в ходе трансляции по Первому каналу.Ранее генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщил, что в 2022 году окно для запуска "Луны-25" будет с мая по октябрь."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), восточный (космодром), луна, россия
10:03 05.10.2021
 
"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции

"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции на два месяца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отправка к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" планируется в июле 2022 года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В августе "Роскосмос" отложил старт "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года из-за необходимости дополнительных проверок бортовой аппаратуры.
"У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну - "Луна-25", - сказал Рогозин экипажу корабля "Союз МС-19", летящему во вторник на МКС для съемок фильма, в ходе трансляции по Первому каналу.
Ранее генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщил, что в 2022 году окно для запуска "Луны-25" будет с мая по октябрь.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
Луна - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 20:51Сказано в эфире
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