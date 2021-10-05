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"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции

"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции - РИА Новости, 05.10.2021

"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции

Отправка к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" планируется в июле 2022 года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:03

2021-10-05T10:03

2021-10-05T10:03

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отправка к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" планируется в июле 2022 года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В августе "Роскосмос" отложил старт "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года из-за необходимости дополнительных проверок бортовой аппаратуры."У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну - "Луна-25", - сказал Рогозин экипажу корабля "Союз МС-19", летящему во вторник на МКС для съемок фильма, в ходе трансляции по Первому каналу.Ранее генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщил, что в 2022 году окно для запуска "Луны-25" будет с мая по октябрь."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/luna-1751532553.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), восточный (космодром), луна, россия