Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/srok-1753166796.html
Для фигурантов третьего дела о "Зимней вишне" запросили сроки до 21 года
Для фигурантов третьего дела о "Зимней вишне" запросили сроки до 21 года - РИА Новости, 05.10.2021
Для фигурантов третьего дела о "Зимней вишне" запросили сроки до 21 года
Гособвинение просит назначить фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне", обвиняющимся в злоупотреблении полномочиями и получении взяток за ввод ТЦ в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:57
2021-10-05T13:58
происшествия
кемеровская область
кемерово
пожар в торговом центре в кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753128217_0:124:3228:1940_1920x0_80_0_0_3d132a4b9d18680525cf183e7a3b89d2.jpg
КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости. Гособвинение просит назначить фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне", обвиняющимся в злоупотреблении полномочиями и получении взяток за ввод ТЦ в эксплуатацию, сроки от 8 до 21 года лишения свободы, сообщила журналистам адвокат потерпевших Анна Воронкина.По ее словам, сегодня гособвинение на прениях сторон запросило сроки экс-начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и бывшей подчиненной Светлане Шенгерей, а также директору ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко. Дело было направлено в суд в феврале 2020 года."В отношении Шенгерей по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями – ред.) - 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности 2 года, без финансовых штрафов", - сказала Воронкина."Комковой гособвинение запросило по совокупности 21 год лишения свободы. Также гособвинение запросило для нее штраф в 450 миллионов рублей и лишение права занимать должности в государственных органах в течение 14 лет", - добавила она.По ее словам, коммерсантам Чередниченко и Комкову гособвинение просит 18 и 12 лет лишения свободы соответственно со штрафом в 420 миллионов рублей.Прения по делу продолжатся 13 октября.По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей Комковой, ее сыну и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
https://ria.ru/20210930/prigovor-1752446209.html
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753128217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57147c5bff08ca3915b048f0ce885bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово
13:57 05.10.2021 (обновлено: 13:58 05.10.2021)
 
Для фигурантов третьего дела о "Зимней вишне" запросили сроки до 21 года

Для фигурантов третьего дела о "Зимней вишне" запросили сроки до 21 года лишения свободы

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСуд в Кемерове по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Суд в Кемерове по делу о пожаре в ТЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости. Гособвинение просит назначить фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне", обвиняющимся в злоупотреблении полномочиями и получении взяток за ввод ТЦ в эксплуатацию, сроки от 8 до 21 года лишения свободы, сообщила журналистам адвокат потерпевших Анна Воронкина.
По ее словам, сегодня гособвинение на прениях сторон запросило сроки экс-начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и бывшей подчиненной Светлане Шенгерей, а также директору ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко. Дело было направлено в суд в феврале 2020 года.
"В отношении Шенгерей по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями – ред.) - 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности 2 года, без финансовых штрафов", - сказала Воронкина.
"Комковой гособвинение запросило по совокупности 21 год лишения свободы. Также гособвинение запросило для нее штраф в 450 миллионов рублей и лишение права занимать должности в государственных органах в течение 14 лет", - добавила она.
По ее словам, коммерсантам Чередниченко и Комкову гособвинение просит 18 и 12 лет лишения свободы соответственно со штрафом в 420 миллионов рублей.
Прения по делу продолжатся 13 октября.
По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей Комковой, ее сыну и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Суд над обвиняемыми по делу Зимней вишни - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 11:06
Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния