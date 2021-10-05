https://ria.ru/20211005/srok-1753166796.html

Для фигурантов третьего дела о "Зимней вишне" запросили сроки до 21 года

Для фигурантов третьего дела о "Зимней вишне" запросили сроки до 21 года - РИА Новости, 05.10.2021

Для фигурантов третьего дела о "Зимней вишне" запросили сроки до 21 года

Гособвинение просит назначить фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне", обвиняющимся в злоупотреблении полномочиями и получении взяток за ввод ТЦ в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:57

2021-10-05T13:57

2021-10-05T13:58

происшествия

кемеровская область

кемерово

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости. Гособвинение просит назначить фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне", обвиняющимся в злоупотреблении полномочиями и получении взяток за ввод ТЦ в эксплуатацию, сроки от 8 до 21 года лишения свободы, сообщила журналистам адвокат потерпевших Анна Воронкина.По ее словам, сегодня гособвинение на прениях сторон запросило сроки экс-начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и бывшей подчиненной Светлане Шенгерей, а также директору ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко. Дело было направлено в суд в феврале 2020 года."В отношении Шенгерей по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями – ред.) - 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности 2 года, без финансовых штрафов", - сказала Воронкина."Комковой гособвинение запросило по совокупности 21 год лишения свободы. Также гособвинение запросило для нее штраф в 450 миллионов рублей и лишение права занимать должности в государственных органах в течение 14 лет", - добавила она.По ее словам, коммерсантам Чередниченко и Комкову гособвинение просит 18 и 12 лет лишения свободы соответственно со штрафом в 420 миллионов рублей.Прения по делу продолжатся 13 октября.По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей Комковой, ее сыну и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.

https://ria.ru/20210930/prigovor-1752446209.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, кемеровская область, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово