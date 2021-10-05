https://ria.ru/20211005/sputnik_v-1753135131.html

В центре Гамалеи выразили надежду на скорую регистрацию "Спутника V" в ВОЗ

В центре Гамалеи выразили надежду на скорую регистрацию "Спутника V" в ВОЗ - РИА Новости, 05.10.2021

В центре Гамалеи выразили надежду на скорую регистрацию "Спутника V" в ВОЗ

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает важным признание своей вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:40

2021-10-05T11:40

2021-10-05T11:52

распространение коронавируса

воз

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

здоровье - общество

вакцина "спутник v"

владимир гущин

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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает важным признание своей вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и надеется, что это случится до конца года, сообщил во вторник руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимир Гущин.Он признал, что рассчитывал на то, что это случится уже в сентябре, о чем говорили, в частности, и представители ВОЗ, однако этого не произошло."С точки зрения того, как я себе представляю, думаю, что это будет в ближайшие месяцы – октябрь-ноябрь. Думаю, что этот год мы закроем с тем, что что все-таки вакцина будет признана ВОЗ", - сказал Гущин.

https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, вакцина "спутник v", владимир гущин