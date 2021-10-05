11:40 05.10.2021 (обновлено: 11:52 05.10.2021)
В центре Гамалеи выразили надежду на скорую регистрацию "Спутника V" в ВОЗ
Центр Гамалеи выразил надежду на регистрацию "Спутника V" в ВОЗ до конца года
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает важным признание своей вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и надеется, что это случится до конца года, сообщил во вторник руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимир Гущин.
"Стоит в приоритете. Безусловно, это важная часть… Мои коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой как с производством, клиническими исследованиями, так и регистрацией в ВОЗ, довольно активно продвигают процесс. Думаю, в ближайшее время это должно быть решено", - сказал Гущин на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
Он признал, что рассчитывал на то, что это случится уже в сентябре, о чем говорили, в частности, и представители ВОЗ, однако этого не произошло.
"С точки зрения того, как я себе представляю, думаю, что это будет в ближайшие месяцы – октябрь-ноябрь. Думаю, что этот год мы закроем с тем, что что все-таки вакцина будет признана ВОЗ", - сказал Гущин.