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https://ria.ru/20211005/sputnik_v-1753135131.html
В центре Гамалеи выразили надежду на скорую регистрацию "Спутника V" в ВОЗ
В центре Гамалеи выразили надежду на скорую регистрацию "Спутника V" в ВОЗ - РИА Новости, 05.10.2021
В центре Гамалеи выразили надежду на скорую регистрацию "Спутника V" в ВОЗ
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает важным признание своей вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:40
2021-10-05T11:52
распространение коронавируса
воз
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
здоровье - общество
вакцина "спутник v"
владимир гущин
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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает важным признание своей вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и надеется, что это случится до конца года, сообщил во вторник руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимир Гущин.Он признал, что рассчитывал на то, что это случится уже в сентябре, о чем говорили, в частности, и представители ВОЗ, однако этого не произошло."С точки зрения того, как я себе представляю, думаю, что это будет в ближайшие месяцы – октябрь-ноябрь. Думаю, что этот год мы закроем с тем, что что все-таки вакцина будет признана ВОЗ", - сказал Гущин.
https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html
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воз, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, вакцина "спутник v", владимир гущин
11:40 05.10.2021 (обновлено: 11:52 05.10.2021)
 
В центре Гамалеи выразили надежду на скорую регистрацию "Спутника V" в ВОЗ

Центр Гамалеи выразил надежду на регистрацию "Спутника V" в ВОЗ до конца года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудники упаковывают вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает важным признание своей вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и надеется, что это случится до конца года, сообщил во вторник руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимир Гущин.
"Стоит в приоритете. Безусловно, это важная часть… Мои коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой как с производством, клиническими исследованиями, так и регистрацией в ВОЗ, довольно активно продвигают процесс. Думаю, в ближайшее время это должно быть решено", - сказал Гущин на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 10:29Распространение коронавируса
У ВОЗ были вопросы к досье по "Спутнику V", а не к вакцине, заявил Мурашко
Он признал, что рассчитывал на то, что это случится уже в сентябре, о чем говорили, в частности, и представители ВОЗ, однако этого не произошло.
"С точки зрения того, как я себе представляю, думаю, что это будет в ближайшие месяцы – октябрь-ноябрь. Думаю, что этот год мы закроем с тем, что что все-таки вакцина будет признана ВОЗ", - сказал Гущин.
 
Распространение коронавирусаВОЗНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Здоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"Владимир Гущин
 
 
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