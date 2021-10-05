https://ria.ru/20211005/sputnik-1753151354.html

Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма

Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма - РИА Новости, 05.10.2021

Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма

Вакцина "Спутник V" остается эффективной против господствующего в настоящее время в России варианта нового коронавируса "дельта", исследования показали, что... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:44

2021-10-05T12:44

2021-10-05T12:44

распространение коронавируса

общество

москва

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здоровье - общество

коронавирусы

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Вакцина "Спутник V" остается эффективной против господствующего в настоящее время в России варианта нового коронавируса "дельта", исследования показали, что критичного снижения эффективности нет, сообщил во вторник представитель разработчика вакцины, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин."Текущие данные говорят о том, что у нас нет серьезных проблем с исходным штаммом ("дельта") и эффективность вакцины в тесте на вирус-нейтрализацию, экспериментах с использованием животных моделей и ряда других исследований, которые мы сейчас проводим, не меняется критично. Да, происходит снижение эффективности, но особенно сохраняется эффективность в отношении тяжелого и среднетяжелого течения. Это динамичный процесс, он продолжает исследоваться", - сказал Гущин на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.Он сообщил, что с мая текущего года в России произошло замещение прежних вариантов коронавируса вариантом "дельта" и его дочерними линиями, и в последние три месяца можно говорить о его практически о 100%-м доминировании."В случае со "Спутником V", мы имеем данные вирусонейтрализующей активности, результаты экспериментов на животных, которые показывают сохранение эффективности. Но проблема в том, что сама "дельта" также претерпевает изменения…", - сказал ГущинСпециалист пояснил, что в ходе мониторинга циркуляции вируса в Москве было обнаружено около 60 новых вариаций штамма "дельта", и в настоящее время Центр имени Гамалеи ведет активную работу по перебору этих вариантов для оценки их потенциальной опасности.

https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html

москва

кольцово

россия

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