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После крушения судна в Белом море спасли двух человек
После крушения судна в Белом море спасли двух человек - РИА Новости, 05.10.2021
После крушения судна в Белом море спасли двух человек
Два человека спаслись, по предварительным данным, с затонувшего в Белом море частного прогулочного судна "Фаворит", сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:23
2021-10-05T16:23
2021-10-05T17:20
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белое море
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два человека спаслись, по предварительным данным, с затонувшего в Белом море частного прогулочного судна "Фаворит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, спаслись два человека", - сказал собеседник агентства.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белое море, россия
16:23 05.10.2021 (обновлено: 17:20 05.10.2021)
После крушения судна в Белом море спасли двух человек
Спасатели сообщили о спасении двух человек после крушения прогулочного судна в Белом море