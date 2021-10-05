https://ria.ru/20211005/spasenie-1753204409.html

После крушения судна в Белом море спасли двух человек

После крушения судна в Белом море спасли двух человек - РИА Новости, 05.10.2021

После крушения судна в Белом море спасли двух человек

Два человека спаслись, по предварительным данным, с затонувшего в Белом море частного прогулочного судна "Фаворит", сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:23

2021-10-05T16:23

2021-10-05T17:20

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белое море

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два человека спаслись, по предварительным данным, с затонувшего в Белом море частного прогулочного судна "Фаворит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, спаслись два человека", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211005/plot-1753198490.html

белое море

россия

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2021

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белое море, россия