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https://ria.ru/20211005/sovfed-1753144377.html
В Совфеде поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора
В Совфеде поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора - РИА Новости, 05.10.2021
В Совфеде поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:15
2021-10-05T12:16
политика
александр буксман
совет федерации рф
андрей клишас
россия
анатолий разинкин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру замгенпрокурора Анатолия Разинкина, предложенную президентом для назначения на должность первого замгенпрокурора.Эта должность стала вакантной после ухода по достижению пенсионного возраста Александра Буксмана.Ранее глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Совфед поступило представление главы государства для назначения Разинкина.Сенатор уточнил, что в соответствии с поправками к Конституции, глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности заместителей генпрокурора РФ.По словам Клишаса, в соответствии с регламентом палаты, комитеты Совфеда проводят необходимые консультации и направляют консолидированную позицию по представленной главой государства кандидатуре для его информирования.Клишас сообщил, что спикер верхней палаты Валентина Матвиенко направит решение комитетов по Разинкину президенту РФ.
https://ria.ru/20211004/genprokuratura-1752956001.html
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политика, александр буксман, совет федерации рф, андрей клишас, россия, анатолий разинкин
12:15 05.10.2021 (обновлено: 12:16 05.10.2021)
 
В Совфеде поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора

© Фото : СК РФАнатолий Разинкин
Анатолий Разинкин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру замгенпрокурора Анатолия Разинкина, предложенную президентом для назначения на должность первого замгенпрокурора.
Эта должность стала вакантной после ухода по достижению пенсионного возраста Александра Буксмана.
Анатолий Разинкин и Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:32
В Совфеде рассмотрят кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора
Ранее глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Совфед поступило представление главы государства для назначения Разинкина.
Сенатор уточнил, что в соответствии с поправками к Конституции, глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности заместителей генпрокурора РФ.
По словам Клишаса, в соответствии с регламентом палаты, комитеты Совфеда проводят необходимые консультации и направляют консолидированную позицию по представленной главой государства кандидатуре для его информирования.
Клишас сообщил, что спикер верхней палаты Валентина Матвиенко направит решение комитетов по Разинкину президенту РФ.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
20 мая 2020, 10:25
Совфед назначил Анатолия Разинкина заместителем генпрокурора
 
ПолитикаАлександр БуксманСовет Федерации РФАндрей КлишасРоссияАнатолий Разинкин
 
 
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