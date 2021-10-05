https://ria.ru/20211005/sovfed-1753144377.html

В Совфеде поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора

В Совфеде поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора - РИА Новости, 05.10.2021

В Совфеде поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:15

2021-10-05T12:15

2021-10-05T12:16

политика

александр буксман

совет федерации рф

андрей клишас

россия

анатолий разинкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571713843_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ff44c7fec362b3c0e283b6dbcd99fcf0.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру замгенпрокурора Анатолия Разинкина, предложенную президентом для назначения на должность первого замгенпрокурора.Эта должность стала вакантной после ухода по достижению пенсионного возраста Александра Буксмана.Ранее глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Совфед поступило представление главы государства для назначения Разинкина.Сенатор уточнил, что в соответствии с поправками к Конституции, глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности заместителей генпрокурора РФ.По словам Клишаса, в соответствии с регламентом палаты, комитеты Совфеда проводят необходимые консультации и направляют консолидированную позицию по представленной главой государства кандидатуре для его информирования.Клишас сообщил, что спикер верхней палаты Валентина Матвиенко направит решение комитетов по Разинкину президенту РФ.

https://ria.ru/20211004/genprokuratura-1752956001.html

https://ria.ru/20200520/1571713416.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, александр буксман, совет федерации рф, андрей клишас, россия, анатолий разинкин