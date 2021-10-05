https://ria.ru/20211005/sovetnik-1753147326.html
Экс-советница Белого дома объяснила свою роль на встрече Путина и Трампа
Экс-советница Белого дома объяснила свою роль на встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 05.10.2021
Экс-советница Белого дома объяснила свою роль на встрече Путина и Трампа
Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл рассказала в своих мемуарах, что бывший главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:26
2021-10-05T12:26
2021-10-05T12:26
в мире
сша
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россия
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл рассказала в своих мемуарах, что бывший главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк объяснила ей роль женщин рядом с президентами.Книга под названием "Вам тут делать нечего" уже стала бестселлером в США, несмотря на то, что в меньшей степени сосредоточена на политике и в большей степени на том, что Хилл называет дискриминацией по половому признаку, сопровождавшей ее всю жизнь.Она пишет, что когда ее посадили рядом с президентом России Владимиром Путиным в ходе экспертного мероприятия в России, она долго думала, почему ей выделили именно это место, и в конечном счете пришла к выводу, что это произошло только потому, что она как женщина без ярких внешних данных выгодно оттеняла российского президента."Я была не слишком некрасивой и не слишком привлекательной, не слишком молодой или слишком старой. У меня был этот неуловимый фактор золотой середины. Никто, кроме очень немногих людей в российских внешнеполитических кругах, которые могли знать, кто я была, не стал бы обращать на меня внимание", - говорит Хилл. Экс-советник приписывает эту теорию (что она оттеняет Путина) тогдашнему главному редактору РИА Новости Светлане Миронюк, которая сидела по другую сторону от президента РФ."Светлана Миронюк из РИА Новости сидела с другой стороны от Путина. Она уже после мероприятия просветила меня, отбросив мои фантазии. Если бы там сидел мужчина из иностранной делегации, то телеаудитория задалась бы вопросом, кто он такой и почему сидит рядом с Путиным. Этот мужчина отвлекал бы. Аналогичным образом, если бы я была красивой или гламурной женщиной с большим вырезом платья, или "слишком старой и слишком хорошо одетой", как заметила Светлана, я бы привлекла ненужное внимание. Так что вот она я - женщина без видных качеств, безобидная, как букет цветов или растение в горшке, как столовый прибор, обрамляющий господина Путина. Не на что там смотреть", - пишет Хилл.
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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия, фиона хилл
Экс-советница Белого дома объяснила свою роль на встрече Путина и Трампа
Экс-советник Трампа Хилл рассказала, как "оттеняла" Путина на встрече президентов
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.
Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа
по России Фиона Хилл
рассказала в своих мемуарах, что бывший главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк
объяснила ей роль женщин рядом с президентами.
Книга под названием "Вам тут делать нечего" уже стала бестселлером в США, несмотря на то, что в меньшей степени сосредоточена на политике и в большей степени на том, что Хилл называет дискриминацией по половому признаку, сопровождавшей ее всю жизнь.
Она пишет, что когда ее посадили рядом с президентом России Владимиром Путиным
в ходе экспертного мероприятия в России, она долго думала, почему ей выделили именно это место, и в конечном счете пришла к выводу, что это произошло только потому, что она как женщина без ярких внешних данных выгодно оттеняла российского президента.
"Я была не слишком некрасивой и не слишком привлекательной, не слишком молодой или слишком старой. У меня был этот неуловимый фактор золотой середины. Никто, кроме очень немногих людей в российских внешнеполитических кругах, которые могли знать, кто я была, не стал бы обращать на меня внимание", - говорит Хилл. Экс-советник приписывает эту теорию (что она оттеняет Путина) тогдашнему главному редактору РИА Новости Светлане Миронюк, которая сидела по другую сторону от президента РФ.
"Светлана Миронюк из РИА Новости сидела с другой стороны от Путина. Она уже после мероприятия просветила меня, отбросив мои фантазии. Если бы там сидел мужчина из иностранной делегации, то телеаудитория задалась бы вопросом, кто он такой и почему сидит рядом с Путиным. Этот мужчина отвлекал бы. Аналогичным образом, если бы я была красивой или гламурной женщиной с большим вырезом платья, или "слишком старой и слишком хорошо одетой", как заметила Светлана, я бы привлекла ненужное внимание. Так что вот она я - женщина без видных качеств, безобидная, как букет цветов или растение в горшке, как столовый прибор, обрамляющий господина Путина. Не на что там смотреть", - пишет Хилл.