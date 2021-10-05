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Путин высказался об организаторах "групп смерти" в соцсетях
Путин высказался об организаторах "групп смерти" в соцсетях - РИА Новости, 05.10.2021
Путин высказался об организаторах "групп смерти" в соцсетях
Весь мир решает вопросы безопасности детей в интернете, но есть люди, которые ради собственной наживы доводят их до суицида в сети, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:38
2021-10-05T14:38
2021-10-05T16:12
владимир путин
общество
интернет
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Весь мир решает вопросы безопасности детей в интернете, но есть люди, которые ради собственной наживы доводят их до суицида в сети, заявил президент РФ Владимир Путин."Весь мир сейчас решает задачу обеспечения безопасности в интернете для детей. Весь мир этим занят и озабочен. И мы не исключение... Мы знаем, к сожалению, о том, что всякие бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. И, извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей. Поэтому здесь и доведение детей до суицида, здесь и детская порнография", - заявил Путин на встрече с участниками конкурса "Учитель года - 2021".
https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html
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"Бессовестные люди" – Путин о производителях опасного для детей контента в интернете
"Бессовестные люди" – Путин о производителях опасного для детей контента в интернете
2021-10-05T14:38
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владимир путин, общество, интернет, россия
14:38 05.10.2021 (обновлено: 16:12 05.10.2021)
Путин высказался об организаторах "групп смерти" в соцсетях
Путин: есть люди, которые ради собственной наживы доводят детей до суицида в Сети