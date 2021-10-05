https://ria.ru/20211005/sochi-1753132913.html

В сочинском селе Варваровка введут локальный режим ЧС

В сочинском селе Варваровка введут локальный режим ЧС - РИА Новости, 05.10.2021

В сочинском селе Варваровка введут локальный режим ЧС

Локальный режим ЧС будет введен в сочинском поселке Варваровка, где оползень повредил 20 домов и проезжую часть, сообщает мэр курорта Алексей Копайгородский в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:32

2021-10-05T11:32

2021-10-05T11:32

происшествия

ливневые дожди в сочи

алексей копайгородский

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Локальный режим ЧС будет введен в сочинском поселке Варваровка, где оползень повредил 20 домов и проезжую часть, сообщает мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале во вторник.Ранее отмечалось, что в селе Варваровка, который находится в микрорайоне Сергей-Поле образовался оползень из-за обильных осадков, которые прошли на курорте 4 и 5 октября. Оползень повредил 20 коттеджей, в восьми из этих домов уже проживали люди, они были эвакуированы в санатории."Осмотрел со специалистами муниципальную дорогу в Варваровку, разрушения серьезные. Принято решение ввести здесь локальный режим ЧС, чтобы оперативно выделить финансирование и как можно быстрее восстановить дорогу. Пока же оказываем жителям всю необходимую помощь", - написал Копайгородский.Он уточнил, что за последние двое суток выпало до 50 мм осадков, этот показатель выше нормы. По итогу сильных дождей произошло подтопление на 14-ти придомовых территориях в разных районах города, падали деревья и портились электропровода. При этом, по словам Копайгородского, социальные объекты и отели не пострадали.

https://ria.ru/20211005/opolzen-1753109650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ливневые дожди в сочи, алексей копайгородский