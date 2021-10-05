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Туризм
https://ria.ru/20211005/sochi-1753130375.html
Движение на трассе А-147 Джубга-Сочи частично восстановлено
Движение на трассе А-147 Джубга-Сочи частично восстановлено - РИА Новости, 05.10.2021
Движение на трассе А-147 Джубга-Сочи частично восстановлено
Движение на трассе А-147 Джубга-Сочи в районе Мамайского перевала, где ранее оползень повредил участок дороги, доступно по двум полосам, сообщает ФКУ Упрдор... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:45
2021-10-05T12:45
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Движение на трассе А-147 Джубга-Сочи в районе Мамайского перевала, где ранее оползень повредил участок дороги, доступно по двум полосам, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".Как стало известно ранее, федеральная трасса А-147 была повреждена из-за оползня, образовавшегося из-за сильных дождей. Движение транспорта было прервано."С 9:40 мск режим реверсивного движения в районе Мамайского перевала снят, также сняты ограничения для движения грузового транспорта", — отмечается релизе.В Сочи на федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала 4 октября из-за сильного ливня образовался оползень, а потом трещины на дороге, их толщина составляла 15-70 сантиметров. По данным Упрдор "Черноморье", причиной произошедшего является масштабный геологический процесс. При этом уточняется, что ситуация окончательно не стабилизировалась."На дороге ниже пострадавшего участка в сторону Дагомыса появляются продольные трещины в проезжей части, пока не влияющие на движение. На месте работает спецтехника, проводятся изыскательские работы, — подчеркивается в сообщении. Сейчас на курорте по-прежнему действует режим экстренного предупреждения и продолжаются дожди.
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сочи, новости - туризм, туристы, ливневые дожди в сочи, туризм, отдых на море
12:45 05.10.2021
 
Движение на трассе А-147 Джубга-Сочи частично восстановлено

Движение на трассе А-147 Джубга-Сочи открыто по двум полосам

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги Джубга - Сочи
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Движение на трассе А-147 Джубга-Сочи в районе Мамайского перевала, где ранее оползень повредил участок дороги, доступно по двум полосам, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
Как стало известно ранее, федеральная трасса А-147 была повреждена из-за оползня, образовавшегося из-за сильных дождей. Движение транспорта было прервано.
"С 9:40 мск режим реверсивного движения в районе Мамайского перевала снят, также сняты ограничения для движения грузового транспорта", — отмечается релизе.
В Сочи на федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала 4 октября из-за сильного ливня образовался оползень, а потом трещины на дороге, их толщина составляла 15-70 сантиметров. По данным Упрдор "Черноморье", причиной произошедшего является масштабный геологический процесс. При этом уточняется, что ситуация окончательно не стабилизировалась.
"На дороге ниже пострадавшего участка в сторону Дагомыса появляются продольные трещины в проезжей части, пока не влияющие на движение. На месте работает спецтехника, проводятся изыскательские работы, — подчеркивается в сообщении. Сейчас на курорте по-прежнему действует режим экстренного предупреждения и продолжаются дожди.
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
10:27В России
Оползень в Сочи привел к огромным трещинам на трассе Джубга-Сочи
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмтуристыЛивневые дожди в СочиТуризмотдых на море
 
 
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