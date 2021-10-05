https://ria.ru/20211005/sobaki-1753067771.html

Паралич и смерть: чем отравились сотни собак по всей России

Паралич и смерть: чем отравились сотни собак по всей России - РИА Новости, 05.10.2021

Паралич и смерть: чем отравились сотни собак по всей России

Сотни собак одновременно отравились в нескольких приютах России. Всем давали одинаковый корм. Зоозащитники допускают, что в упаковки по ошибке попал яд... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:00

2021-10-05T08:00

2021-10-05T13:13

животные

чехов

московская область (подмосковье)

собаки

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Юлия Ахмедова, Анастасия Гнединская. Сотни собак одновременно отравились в нескольких приютах России. Всем давали одинаковый корм. Зоозащитники допускают, что в упаковки по ошибке попал яд. Производитель такую возможность отрицает."Животные падали по всему приюту"В течение нескольких дней как минимум в трех приютах для бездомных животных произошло массовое отравление. Больше всего питомцев пострадало в "Лохматой душе" в Чехове — 16 погибли, 160 парализованы. В подмосковном приюте "Лесной" у собак тоже зафиксировали симптомы интоксикации. По словам владельцев организаций, состояние животных резко ухудшилось после вечерней кормежки."Падали по всему приюту, — рассказала владелица "Лохматой души" Валентина Силич. — Причем те, кто больше съел. Например, в вольере пять собак: три упали, две нет — это те, кому досталась всего капля корма".В "Лесном" у 30 животных — паралич конечностей. Четыре пса в тяжелом состоянии.В челябинском приюте "Наш дом" у животных диагностировали острый гастроэнтерит."Собаки начали вести себя странно на следующее утро после того, как мы их покормили, — отмечает владелица "Нашего дома" Полина Кефер. — Случился сильнейший срыв стула, они начали падать. Всего пострадало 112 собак. Почти половине понадобились срочные капельницы. Остальные, которые ели другие корма, чувствовали себя отлично".После осмотра ветеринары предположили отравление фосфатом. Но точные результаты экспертизы пока не готовы.Собачий корм и крысиный ядПредставители организаций для бездомных животных считают: причина в еде. Собакам в "Лохматой душе" и "Нашем доме" давали корм одной марки — Happy lunch. В "Лесном" был другой, но той же фирмы — ООО "Наш город". Компания выпускает корма для животных с 2011-го и, как указано на сайте, поставляет продукцию почти сотне контрагентов."Мы заказываем этот корм уже полгода. Приют не может позволить себе дорогое питание, а здесь цена демократичная. Новая партия пришла 21 сентября. Визуально она немного отличалась от той, что мы получали раньше, — меньше крошилась. Но мы ничего плохого не заподозрили", — вспоминает Полина Кефер.Зоозащитники допускают, что в собачью еду могло попасть ядовитое вещество: компания-производитель в том числе выпускает химикаты для травли крыс."Неоправданный вред репутации"В компании "Наш город" отрицают, что животные погибли из-за их продукции."Результаты проведенного внутреннего расследования показали отсутствие нарушений технологии изготовления корма. Все соответствует технологическому регламенту и требованиям ГОСТ Р 55453-2013", — уверяет представитель фирмы.В "Нашем городе" также утверждают, что после появления в СМИ новостей о массовом отравлении животных на сотрудников посыпались оскорбления и угрозы убийством, из-за чего они вынуждены были обратиться в прокуратуру.Вместе с тем гендиректор компании Л. Чумакова составила официальное письмо на имя Валентины Силич. Потребовала, чтобы название фирмы не упоминали в постах приюта в соцсетях, так как "преждевременное распространение информации может нанести неоправданный вред репутации производителя корма".РИА Новости связалось с несколькими продавцами этого корма в разных регионах России. Приостанавливать торговлю они не планируют, пока не будет официальных результатов экспертизы."Эти собаки и так несчастные"Прокуратура Московской области начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе — об ответственном обращении с животными.Директор благотворительного фонда "Дарящие надежду" Светлана Сафонова убеждена, что отравление не было умышленным — причиной, скорее всего, стал человеческий фактор.На ситуацию обратил внимание министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, сейчас состояние собак в "Лохматой душе" удовлетворительное, большинство вовремя спасли ветеринары.Владельцы еще нескольких приютов, закупившие недавно такой же корм, сейчас в сложном положении — давать его питомцам опасаются, а на другой пока нет денег.

https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748410958.html

https://ria.ru/20211004/otravlenie-1753048989.html

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животные, чехов, московская область (подмосковье), собаки, россия