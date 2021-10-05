https://ria.ru/20211005/smolensk-1753181844.html
Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.10.2021
Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Мужчина, разместивший фото Гитлера в онлайн-проекте "Бессмертного полка", пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Смоленской... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:00
2021-10-05T15:00
2021-10-05T15:00
смоленская область
национал-социалистическая немецкая рабочая партия
смоленский областной суд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_e621729b558e1a22121eccf7a3a88df5.jpg
БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Мужчина, разместивший фото Гитлера в онлайн-проекте "Бессмертного полка", пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Смоленской области."Заместитель прокурора Смоленской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3541 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина накануне празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на сайте проекта "Банк памяти" и оформил заявку на размещение и последующую демонстрацию неограниченному кругу лиц в рамках трансляции "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлера.Уголовное дело направлено в Смоленский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает надзорный орган.Сайт "Банк памяти" посвящен истории Великой Отечественной войны. Каждый желающий может загрузить на портал сведения о своих родственниках-ветеранах.
https://ria.ru/20210729/sud-1743396644.html
https://ria.ru/20210825/shtraf-1747203325.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9af7b528db48ed2f9d285830ce811a0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, национал-социалистическая немецкая рабочая партия, смоленский областной суд, россия
Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Житель Смоленска пойдет под суд за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"