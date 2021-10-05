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Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.10.2021
Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Мужчина, разместивший фото Гитлера в онлайн-проекте "Бессмертного полка", пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Смоленской... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:00
2021-10-05T15:00
смоленская область
национал-социалистическая немецкая рабочая партия
смоленский областной суд
россия
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БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Мужчина, разместивший фото Гитлера в онлайн-проекте "Бессмертного полка", пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Смоленской области."Заместитель прокурора Смоленской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3541 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина накануне празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на сайте проекта "Банк памяти" и оформил заявку на размещение и последующую демонстрацию неограниченному кругу лиц в рамках трансляции "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлера.Уголовное дело направлено в Смоленский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает надзорный орган.Сайт "Банк памяти" посвящен истории Великой Отечественной войны. Каждый желающий может загрузить на портал сведения о своих родственниках-ветеранах.
https://ria.ru/20210729/sud-1743396644.html
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смоленская область, национал-социалистическая немецкая рабочая партия, смоленский областной суд, россия
15:00 05.10.2021
 
Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Житель Смоленска пойдет под суд за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Мужчина, разместивший фото Гитлера в онлайн-проекте "Бессмертного полка", пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Смоленской области.
"Заместитель прокурора Смоленской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3541 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
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Волгоградец пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина накануне празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на сайте проекта "Банк памяти" и оформил заявку на размещение и последующую демонстрацию неограниченному кругу лиц в рамках трансляции "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлера.
Уголовное дело направлено в Смоленский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает надзорный орган.
Сайт "Банк памяти" посвящен истории Великой Отечественной войны. Каждый желающий может загрузить на портал сведения о своих родственниках-ветеранах.
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