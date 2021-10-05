https://ria.ru/20211005/smolensk-1753181844.html

Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.10.2021

Жителя Смоленска будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Мужчина, разместивший фото Гитлера в онлайн-проекте "Бессмертного полка", пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Смоленской... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:00

2021-10-05T15:00

2021-10-05T15:00

смоленская область

национал-социалистическая немецкая рабочая партия

смоленский областной суд

россия

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БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Мужчина, разместивший фото Гитлера в онлайн-проекте "Бессмертного полка", пойдет под суд по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Смоленской области."Заместитель прокурора Смоленской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3541 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина накануне празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на сайте проекта "Банк памяти" и оформил заявку на размещение и последующую демонстрацию неограниченному кругу лиц в рамках трансляции "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлера.Уголовное дело направлено в Смоленский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает надзорный орган.Сайт "Банк памяти" посвящен истории Великой Отечественной войны. Каждый желающий может загрузить на портал сведения о своих родственниках-ветеранах.

https://ria.ru/20210729/sud-1743396644.html

https://ria.ru/20210825/shtraf-1747203325.html

смоленская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, национал-социалистическая немецкая рабочая партия, смоленский областной суд, россия