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В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России - РИА Новости, 05.10.2021
В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
Уровень вакцинирования россиян недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:33
2021-10-05T13:33
2021-10-05T14:24
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
дмитрий песков
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уровень вакцинирования россиян недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в РФ подтверждены 895 смертей среди заболевших COVID-19, это новый максимум смертей с заболеванием за сутки, за все время - 211 696."Действительно, это цифры очень плохие... И, действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности... И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем главная причина таких высоких цифр.
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россия, коронавирус в россии, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:33 05.10.2021 (обновлено: 14:24 05.10.2021)
В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
Песков назвал недостаточный уровень вакцинации причиной высокой смертности от COVID-19