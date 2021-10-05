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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/smerntost-1753161801.html
В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России - РИА Новости, 05.10.2021
В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
Уровень вакцинирования россиян недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:33
2021-10-05T14:24
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уровень вакцинирования россиян недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в РФ подтверждены 895 смертей среди заболевших COVID-19, это новый максимум смертей с заболеванием за сутки, за все время - 211 696."Действительно, это цифры очень плохие... И, действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности... И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем главная причина таких высоких цифр.
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россия, коронавирус в россии, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:33 05.10.2021 (обновлено: 14:24 05.10.2021)
 
В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России

Песков назвал недостаточный уровень вакцинации причиной высокой смертности от COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уровень вакцинирования россиян недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в РФ подтверждены 895 смертей среди заболевших COVID-19, это новый максимум смертей с заболеванием за сутки, за все время - 211 696.
"Действительно, это цифры очень плохие... И, действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности... И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем главная причина таких высоких цифр.
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Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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