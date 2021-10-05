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Путин призвал поддерживать сельские школы
Путин призвал поддерживать сельские школы - РИА Новости, 05.10.2021
Путин призвал поддерживать сельские школы
Государство должно поддерживать малокомплектные школы в тех районах, где они необходимы, и в целом обеспечивать доступность школ в селах, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:21
2021-10-05T15:21
общество
образование - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Государство должно поддерживать малокомплектные школы в тех районах, где они необходимы, и в целом обеспечивать доступность школ в селах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса "Учитель года-2021"."На селе сохраняется глубинная корневая культура наших народов. Чрезвычайно важна здесь и роль школы. Можете не сомневаться, что мы будем делать все, чтобы школа развивалась и была полноценной. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, детали и во все сложности этой ситуации, связанной с малокомплектными школами, сколько это стоит. Вы сами знаете наверняка. Но наша страна большая, территория огромная – самая большая в мире, как мы знаем. И государству надо за это заплатить, потому что мы не можем все население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что государство должно платить за малокомплектность школ, и там, где есть возможность, "нужно укрупнять, давать полноценное образование, обеспечить транспортом и автобусами"."Дороги хорошие создать, где обосновано содержание малокомплектных школ, и там нужно обеспечить качество и доступность, и их сохранять", - подчеркнул Путин.
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общество, образование - общество, владимир путин, россия
15:21 05.10.2021
 
Путин призвал поддерживать сельские школы

Путин призвал поддерживать малокомплектные школы в тех районах, где они необходимы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Государство должно поддерживать малокомплектные школы в тех районах, где они необходимы, и в целом обеспечивать доступность школ в селах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса "Учитель года-2021".
"На селе сохраняется глубинная корневая культура наших народов. Чрезвычайно важна здесь и роль школы. Можете не сомневаться, что мы будем делать все, чтобы школа развивалась и была полноценной. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, детали и во все сложности этой ситуации, связанной с малокомплектными школами, сколько это стоит. Вы сами знаете наверняка. Но наша страна большая, территория огромная – самая большая в мире, как мы знаем. И государству надо за это заплатить, потому что мы не можем все население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что государство должно платить за малокомплектность школ, и там, где есть возможность, "нужно укрупнять, давать полноценное образование, обеспечить транспортом и автобусами".
"Дороги хорошие создать, где обосновано содержание малокомплектных школ, и там нужно обеспечить качество и доступность, и их сохранять", - подчеркнул Путин.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 15:10
Минтруд изучит предложение по ежегодной единовременной выплате к школе
 
ОбществоОбразование - ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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