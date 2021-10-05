https://ria.ru/20211005/shkaplerov-1753112558.html

Российский космонавт Шкаплеров несколько раз выйдет в открытый космос

Российский космонавт Шкаплеров несколько раз выйдет в открытый космос - РИА Новости, 05.10.2021

Российский космонавт Шкаплеров несколько раз выйдет в открытый космос

Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в ходе своего четвертого полета на МКС три или четыре раза выйдет в открытый космос. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:47

2021-10-05T09:47

2021-10-05T09:47

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752971554_0:377:2048:1529_1920x0_80_0_0_e58b4fd642829c6f7ac0c8377685603d.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в ходе своего четвертого полета на МКС три или четыре раза выйдет в открытый космос."Впереди у меня три-четыре выхода в открытый космос, нормальная работа", – сказал Шкаплеров в ходе трансляции, которую ведет "Роскосмос".Антон Шкаплеров станет командиром корабля "Союз МС-19", на котором на МКС прибудет "киноэкипаж" – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они пробудут на станции 12 дней и вернутся 17 октября на корабле "Союз МС-18" вместе с другим командиром – Олегом Новицким, который сейчас находится на МКС.Шкаплеров останется на станции и продолжит работу по включению в состав МКС нового Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", пристыковавшегося 29 июля.

https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко