https://ria.ru/20211005/shkaplerov-1753112558.html
Российский космонавт Шкаплеров несколько раз выйдет в открытый космос
Российский космонавт Шкаплеров несколько раз выйдет в открытый космос - РИА Новости, 05.10.2021
Российский космонавт Шкаплеров несколько раз выйдет в открытый космос
Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в ходе своего четвертого полета на МКС три или четыре раза выйдет в открытый космос. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:47
2021-10-05T09:47
2021-10-05T09:47
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в ходе своего четвертого полета на МКС три или четыре раза выйдет в открытый космос."Впереди у меня три-четыре выхода в открытый космос, нормальная работа", – сказал Шкаплеров в ходе трансляции, которую ведет "Роскосмос".Антон Шкаплеров станет командиром корабля "Союз МС-19", на котором на МКС прибудет "киноэкипаж" – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они пробудут на станции 12 дней и вернутся 17 октября на корабле "Союз МС-18" вместе с другим командиром – Олегом Новицким, который сейчас находится на МКС.Шкаплеров останется на станции и продолжит работу по включению в состав МКС нового Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", пристыковавшегося 29 июля.
https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко
Российский космонавт Шкаплеров несколько раз выйдет в открытый космос
Российский космонавт Шкаплеров три или четыре раза выйдет в открытый космос