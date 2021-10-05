https://ria.ru/20211005/shipenko-1753142939.html

Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе

Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе - РИА Новости, 05.10.2021

Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе

Российский режиссер Клим Шипенко, отправившийся на МКС с космодрома Байконур, стал самым высоким нашим соотечественником, когда-либо побывавшим в космосе,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:07

2021-10-05T12:07

2021-10-05T12:07

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

клим шипенко

россия

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Российский режиссер Клим Шипенко, отправившийся на МКС с космодрома Байконур, стал самым высоким нашим соотечественником, когда-либо побывавшим в космосе, выяснило РИА Новости.Шипенко стартовал на орбиту вместе с актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Антоном Шкаплеровым для съемок фильма "Вызов".При росте 189 сантиметров он стал самым высоким пассажиром "Союза". До этого рекорд принадлежал космонавту Валерию Корзуну - 185 сантиметров. К полету на корабле допускаются люди ростом до 190 сантиметров.То, что Шипенко "обогнал" Корзуна, ранее в беседе с РИА Новости подтвердил сам космонавт, а также историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.Рекордсменом же среди летавших "Союзами" до последнего момента был 188-сантиметровый итальянский астронавт Паоло Несполи (два полета - в 2010 и 2017 годах).Низкие кандидаты в космонавты изначально отбирались из-за небольших габаритов советских космических кораблей. В первый отряд, например, вошли мужчины ростом не более 170 сантиметров. Так, рост Юрия Гагарина был 157 сантиметров, а Германа Титова - 163 сантиметра.Только в 1990-е, после начала сотрудничества в космосе России с США, для полетов зарубежных астронавтов на "Союзах" требования к росту были расширены за счет уменьшения места, занимаемого пультом управления кораблем, в который упирались ноги. В "Союзе ТМ" могли уже разместиться космонавты ростом от 164 до 182 сантиметров, а в "Союз ТМА" и летающей сейчас модификации "Союз МС" - космонавты ростом от 150 до 190 сантиметров.

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753141651.html

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, россия