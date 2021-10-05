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Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе
Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе - РИА Новости, 05.10.2021
Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе
Российский режиссер Клим Шипенко, отправившийся на МКС с космодрома Байконур, стал самым высоким нашим соотечественником, когда-либо побывавшим в космосе,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:07
2021-10-05T12:07
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
россия
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Российский режиссер Клим Шипенко, отправившийся на МКС с космодрома Байконур, стал самым высоким нашим соотечественником, когда-либо побывавшим в космосе, выяснило РИА Новости.Шипенко стартовал на орбиту вместе с актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Антоном Шкаплеровым для съемок фильма "Вызов".При росте 189 сантиметров он стал самым высоким пассажиром "Союза". До этого рекорд принадлежал космонавту Валерию Корзуну - 185 сантиметров. К полету на корабле допускаются люди ростом до 190 сантиметров.То, что Шипенко "обогнал" Корзуна, ранее в беседе с РИА Новости подтвердил сам космонавт, а также историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.Рекордсменом же среди летавших "Союзами" до последнего момента был 188-сантиметровый итальянский астронавт Паоло Несполи (два полета - в 2010 и 2017 годах).Низкие кандидаты в космонавты изначально отбирались из-за небольших габаритов советских космических кораблей. В первый отряд, например, вошли мужчины ростом не более 170 сантиметров. Так, рост Юрия Гагарина был 157 сантиметров, а Германа Титова - 163 сантиметра.Только в 1990-е, после начала сотрудничества в космосе России с США, для полетов зарубежных астронавтов на "Союзах" требования к росту были расширены за счет уменьшения места, занимаемого пультом управления кораблем, в который упирались ноги. В "Союзе ТМ" могли уже разместиться космонавты ростом от 164 до 182 сантиметров, а в "Союз ТМА" и летающей сейчас модификации "Союз МС" - космонавты ростом от 150 до 190 сантиметров.
https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753141651.html
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, россия
12:07 05.10.2021
 
Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе

Режиссер Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19"
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Российский режиссер Клим Шипенко, отправившийся на МКС с космодрома Байконур, стал самым высоким нашим соотечественником, когда-либо побывавшим в космосе, выяснило РИА Новости.
Шипенко стартовал на орбиту вместе с актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Антоном Шкаплеровым для съемок фильма "Вызов".
При росте 189 сантиметров он стал самым высоким пассажиром "Союза". До этого рекорд принадлежал космонавту Валерию Корзуну - 185 сантиметров. К полету на корабле допускаются люди ростом до 190 сантиметров.
То, что Шипенко "обогнал" Корзуна, ранее в беседе с РИА Новости подтвердил сам космонавт, а также историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.
Старт ТПК Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
12:02
Россия отправила в космос первый "киноэкипаж"
Рекордсменом же среди летавших "Союзами" до последнего момента был 188-сантиметровый итальянский астронавт Паоло Несполи (два полета - в 2010 и 2017 годах).
Низкие кандидаты в космонавты изначально отбирались из-за небольших габаритов советских космических кораблей. В первый отряд, например, вошли мужчины ростом не более 170 сантиметров. Так, рост Юрия Гагарина был 157 сантиметров, а Германа Титова - 163 сантиметра.
Только в 1990-е, после начала сотрудничества в космосе России с США, для полетов зарубежных астронавтов на "Союзах" требования к росту были расширены за счет уменьшения места, занимаемого пультом управления кораблем, в который упирались ноги. В "Союзе ТМ" могли уже разместиться космонавты ростом от 164 до 182 сантиметров, а в "Союз ТМА" и летающей сейчас модификации "Союз МС" - космонавты ростом от 150 до 190 сантиметров.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоРоссия
 
 
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