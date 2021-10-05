Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе
Режиссер Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19"
БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Российский режиссер Клим Шипенко, отправившийся на МКС с космодрома Байконур, стал самым высоким нашим соотечественником, когда-либо побывавшим в космосе, выяснило РИА Новости.
Шипенко стартовал на орбиту вместе с актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Антоном Шкаплеровым для съемок фильма "Вызов".
При росте 189 сантиметров он стал самым высоким пассажиром "Союза". До этого рекорд принадлежал космонавту Валерию Корзуну - 185 сантиметров. К полету на корабле допускаются люди ростом до 190 сантиметров.
То, что Шипенко "обогнал" Корзуна, ранее в беседе с РИА Новости подтвердил сам космонавт, а также историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.
Рекордсменом же среди летавших "Союзами" до последнего момента был 188-сантиметровый итальянский астронавт Паоло Несполи (два полета - в 2010 и 2017 годах).
Низкие кандидаты в космонавты изначально отбирались из-за небольших габаритов советских космических кораблей. В первый отряд, например, вошли мужчины ростом не более 170 сантиметров. Так, рост Юрия Гагарина был 157 сантиметров, а Германа Титова - 163 сантиметра.
Только в 1990-е, после начала сотрудничества в космосе России с США, для полетов зарубежных астронавтов на "Союзах" требования к росту были расширены за счет уменьшения места, занимаемого пультом управления кораблем, в который упирались ноги. В "Союзе ТМ" могли уже разместиться космонавты ростом от 164 до 182 сантиметров, а в "Союз ТМА" и летающей сейчас модификации "Союз МС" - космонавты ростом от 150 до 190 сантиметров.