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Вслед за Facebook возникли сбои в работе других сервисов
Вслед за Facebook возникли сбои в работе других сервисов - РИА Новости, 05.10.2021
Вслед за Facebook возникли сбои в работе других сервисов
Вслед за глобальным сбоем в работе сервисов Facebook пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой других сервисов, таких как YouTube, Zoom,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:59
2021-10-05T01:00
технологии
сша
bank of america
марк цукерберг
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вслед за глобальным сбоем в работе сервисов Facebook пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой других сервисов, таких как YouTube, Zoom, Snapchat и Gmail, об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.В частности, резко возросло количество жалоб на работу YouTube, видеохостинг сейчас находится в красной зоне мониторинг-сервиса.Пользователи жалуются и на сбои в работе Netflix и Zoom, для обоих компаний количество обращений о проблемах с работой резко возросло в последние часы.Сообщается также о серьезных проблемах в работе Snapchat, почтового сервиса Gmail, одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, сотовых операторов AT&amp;T и Verizone.Кроме того, пользователи мессенджера Telegram получили предупреждение, что в некоторых регионах на фоне сбоя в Facebook могут быть проблемы с загрузкой чатов мессенджера.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Для Facebook, по данным Downdetector, это крупнейший сбой за всю его историю, социальная сеть не работает уже более шести часов. В 2019 году аналогичная проблема наблюдалась лишь около часа.На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
https://ria.ru/20211005/viber-1753090182.html
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технологии, сша, bank of america, марк цукерберг, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
00:59 05.10.2021 (обновлено: 01:00 05.10.2021)
 
Вслед за Facebook возникли сбои в работе других сервисов

Вслед за Facebook возникли сбои в работе YouTube, Zoom, Snapchat и Gmail

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вслед за глобальным сбоем в работе сервисов Facebook пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой других сервисов, таких как YouTube, Zoom, Snapchat и Gmail, об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
В частности, резко возросло количество жалоб на работу YouTube, видеохостинг сейчас находится в красной зоне мониторинг-сервиса.
Пользователи жалуются и на сбои в работе Netflix и Zoom, для обоих компаний количество обращений о проблемах с работой резко возросло в последние часы.
Сообщается также о серьезных проблемах в работе Snapchat, почтового сервиса Gmail, одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, сотовых операторов AT&T и Verizone.
Мессенджер Viber - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:42
Пользователи сообщили о сбоях в работе Viber
Кроме того, пользователи мессенджера Telegram получили предупреждение, что в некоторых регионах на фоне сбоя в Facebook могут быть проблемы с загрузкой чатов мессенджера.
В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Для Facebook, по данным Downdetector, это крупнейший сбой за всю его историю, социальная сеть не работает уже более шести часов. В 2019 году аналогичная проблема наблюдалась лишь около часа.
На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:27
"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей
 
ТехнологииСШАBank of AmericaМарк ЦукербергWhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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