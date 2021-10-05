https://ria.ru/20211005/servis-1753107704.html

В России появится сервис для коренных малочисленных народов

В России появится сервис для коренных малочисленных народов - РИА Новости, 05.10.2021

В России появится сервис для коренных малочисленных народов

Новый сервис для коренных малочисленных народов России появится в МФЦ, соответствующий документ утвержден правительством, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:04

2021-10-05T09:04

2021-10-05T09:04

общество

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый сервис для коренных малочисленных народов России появится в МФЦ, соответствующий документ утвержден правительством, сообщает пресс-служба кабмина."В России продолжается создание единого списка граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам. Теперь подавать документы для включения в этот список они смогут в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом утвердило правительство", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это упростит представителям малочисленных народов оформление льгот - им не придется готовить документы, подтверждающие нацпринадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Этот порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список формирует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме."Сейчас, чтобы попасть в этот список, человек должен отправить по почте в ФАДН заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Новое постановление сделает эту процедуру проще и удобнее для граждан. Подавать документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в некоторых регионах МФЦ уже начали эту работу. Так как сервис оказался востребованным, его решили внедрить на федеральном уровне, распространив на все территории, где живут коренные малочисленные народы.

https://ria.ru/20210817/matkapital-1746045804.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия