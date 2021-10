https://ria.ru/20211005/serial-1753188688.html

Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе"

Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе"

2021-10-05T15:57

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сервис HBO Max представил на YouTube короткий видеоролик о съемках нового сезона "Секса в большом городе" под названием "And Just Like That…", а также объявил, когда выйдут новые серии знаменитого сериала. Через пару месяцев зрители снова увидят Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон). Им за 50, но они по-прежнему общаются, дружат и покоряют Нью-Йорк. Ранее стало известно, что в перезапуске не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно". Зато в сериале появится Крис Нот в образе "мужчины моей мечты" и новый персонаж — ведущая подкаста Че Диаз, которую сыграет Сара Рамирес. Зрителям она известна по роли Келли Торрес в сериале "Анатомия страсти".Впервые о перезапуске "Секса в большом городе" было объявлено в январе этого года. Съемки проходили в Нью-Йорке.Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов". — Прим. ред.) в 2008 году вышел художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.

