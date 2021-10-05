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Культура
https://ria.ru/20211005/serial-1753188688.html
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе"
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе" - РИА Новости, 05.10.2021
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе"
Сервис HBO Max представил на YouTube короткий видеоролик о съемках нового сезона "Секса в большом городе" под названием "And Just Like That…", а также объявил,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:57
2021-10-05T15:57
культура
новости культуры
кино и сериалы
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hbo
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сервис HBO Max представил на YouTube короткий видеоролик о съемках нового сезона "Секса в большом городе" под названием "And Just Like That…", а также объявил, когда выйдут новые серии знаменитого сериала. Через пару месяцев зрители снова увидят Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон). Им за 50, но они по-прежнему общаются, дружат и покоряют Нью-Йорк. Ранее стало известно, что в перезапуске не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно". Зато в сериале появится Крис Нот в образе "мужчины моей мечты" и новый персонаж — ведущая подкаста Че Диаз, которую сыграет Сара Рамирес. Зрителям она известна по роли Келли Торрес в сериале "Анатомия страсти".Впервые о перезапуске "Секса в большом городе" было объявлено в январе этого года. Съемки проходили в Нью-Йорке.Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов". — Прим. ред.) в 2008 году вышел художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.
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новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), youtube, hbo, сара джессика паркер
15:57 05.10.2021
 

Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сервис HBO Max представил на YouTube короткий видеоролик о съемках нового сезона "Секса в большом городе" под названием "And Just Like That…", а также объявил, когда выйдут новые серии знаменитого сериала.
"Увидимся в декабре", — говорится в описании клипа.
Через пару месяцев зрители снова увидят Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон). Им за 50, но они по-прежнему общаются, дружат и покоряют Нью-Йорк.
Ранее стало известно, что в перезапуске не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно".
"В шоу еще много любопытных героев вроде Миранды. Мы все Миранды. Миранда — замечательный персонаж. Но я не знаю, что они собираются делать", — прокомментировала писательница.
Зато в сериале появится Крис Нот в образе "мужчины моей мечты" и новый персонаж — ведущая подкаста Че Диаз, которую сыграет Сара Рамирес. Зрителям она известна по роли Келли Торрес в сериале "Анатомия страсти".
Впервые о перезапуске "Секса в большом городе" было объявлено в январе этого года. Съемки проходили в Нью-Йорке.
Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов". — Прим. ред.) в 2008 году вышел художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.
Актеры Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу и Крис Нот в роли Мистера Бига в сцене из фильма Секс в большом городе-2
4 августа, 12:34Шоубиз
Создатели "Секса в большом городе" воссоединили на площадке Кэрри и Бига
 
КультураНовости культурыКино и сериалыНью-Йорк (город)YouTubeHBOСара Джессика Паркер
 
 
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