https://ria.ru/20211005/serial-1753188688.html
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе"
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе" - РИА Новости, 05.10.2021
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Секса в большом городе"
Сервис HBO Max представил на YouTube короткий видеоролик о съемках нового сезона "Секса в большом городе" под названием "And Just Like That…", а также объявил,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:57
2021-10-05T15:57
2021-10-05T15:57
культура
новости культуры
кино и сериалы
нью-йорк (город)
youtube
hbo
сара джессика паркер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753191941_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_374e8e10ec2da9b25a2066aa51792590.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сервис HBO Max представил на YouTube короткий видеоролик о съемках нового сезона "Секса в большом городе" под названием "And Just Like That…", а также объявил, когда выйдут новые серии знаменитого сериала. Через пару месяцев зрители снова увидят Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон). Им за 50, но они по-прежнему общаются, дружат и покоряют Нью-Йорк. Ранее стало известно, что в перезапуске не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно". Зато в сериале появится Крис Нот в образе "мужчины моей мечты" и новый персонаж — ведущая подкаста Че Диаз, которую сыграет Сара Рамирес. Зрителям она известна по роли Келли Торрес в сериале "Анатомия страсти".Впервые о перезапуске "Секса в большом городе" было объявлено в январе этого года. Съемки проходили в Нью-Йорке.Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов". — Прим. ред.) в 2008 году вышел художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.
https://ria.ru/20210804/bradshaw-1744314989.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753191941_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_66eb68977803e1781dab01e739e1ebcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), youtube, hbo, сара джессика паркер
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сервис HBO Max представил на YouTube короткий видеоролик о съемках нового сезона "Секса в большом городе" под названием "And Just Like That…", а также объявил, когда выйдут новые серии знаменитого сериала.
"Увидимся в декабре", — говорится в описании клипа.
Через пару месяцев зрители снова увидят Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон). Им за 50, но они по-прежнему общаются, дружат и покоряют Нью-Йорк.
Ранее стало известно, что в перезапуске не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила
, что без нее "получится все равно интересно".
"В шоу еще много любопытных героев вроде Миранды. Мы все Миранды. Миранда — замечательный персонаж. Но я не знаю, что они собираются делать", — прокомментировала писательница.
Зато в сериале появится Крис Нот в образе "мужчины моей мечты" и новый персонаж — ведущая подкаста Че Диаз, которую сыграет Сара Рамирес. Зрителям она известна по роли Келли Торрес в сериале "Анатомия страсти".
Впервые о перезапуске "Секса в большом городе" было объявлено в январе этого года. Съемки проходили в Нью-Йорке.
Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов". — Прим. ред.) в 2008 году вышел художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.