https://ria.ru/20211005/selenga-1753095632.html

Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"

Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику" - РИА Новости, 05.10.2021

Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"

Подразделения артиллерии России и Монголии на совместных учениях "Селенга-2021" впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T03:37

2021-10-05T03:37

2021-10-05T03:44

безопасность

монголия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Подразделения артиллерии России и Монголии на совместных учениях "Селенга-2021" впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по "неприятелю", сообщает пресс-служба ВВО."На полигоне "Дойтын Ам" в Монголии на совместном российско-монгольском учении "Селенга-2021" артиллерийские подразделения вооруженных сил России и Монголии впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по условному противнику", - говорится в сообщении.Для этого впервые на учениях "Селенга" была создана артиллерийская группа, состоящая из нескольких дивизионов. Результаты огневого поражения целей контролировали с помощью беспилотников.Кроме того, танковые и мотострелковые подразделения двух стран совместно отработали разведывательно-поисковые и наступательные действия. Подразделения ПВО с помощью зенитных самоходных установок "Шилка" и зенитных установок ЗУ-23-2 уничтожили летательные аппараты условного противника, после чего открыли огонь по наземным целям, имитирующим легкобронированную технику "врага".Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии. Всего в учениях принимают участие до 1,5 тысячи военнослужащих и задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники."Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.

https://ria.ru/20211004/letchiki-1752922286.html

https://ria.ru/20210927/trenirovka-1751927768.html

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безопасность, монголия, россия