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Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику" - РИА Новости, 05.10.2021
Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
Подразделения артиллерии России и Монголии на совместных учениях "Селенга-2021" впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:37
2021-10-05T03:44
безопасность
монголия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Подразделения артиллерии России и Монголии на совместных учениях "Селенга-2021" впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по "неприятелю", сообщает пресс-служба ВВО."На полигоне "Дойтын Ам" в Монголии на совместном российско-монгольском учении "Селенга-2021" артиллерийские подразделения вооруженных сил России и Монголии впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по условному противнику", - говорится в сообщении.Для этого впервые на учениях "Селенга" была создана артиллерийская группа, состоящая из нескольких дивизионов. Результаты огневого поражения целей контролировали с помощью беспилотников.Кроме того, танковые и мотострелковые подразделения двух стран совместно отработали разведывательно-поисковые и наступательные действия. Подразделения ПВО с помощью зенитных самоходных установок "Шилка" и зенитных установок ЗУ-23-2 уничтожили летательные аппараты условного противника, после чего открыли огонь по наземным целям, имитирующим легкобронированную технику "врага".Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии. Всего в учениях принимают участие до 1,5 тысячи военнослужащих и задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники."Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.
https://ria.ru/20211004/letchiki-1752922286.html
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безопасность, монголия, россия
03:37 05.10.2021 (обновлено: 03:44 05.10.2021)
 
Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"

Российские и монгольские военные на учениях нанесли массированный удар по "противнику"

© Фото : Минобороны РоссииУчения "Селенга-2021" в Монголии
Учения Селенга-2021 в Монголии - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Минобороны России
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Подразделения артиллерии России и Монголии на совместных учениях "Селенга-2021" впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по "неприятелю", сообщает пресс-служба ВВО.
"На полигоне "Дойтын Ам" в Монголии на совместном российско-монгольском учении "Селенга-2021" артиллерийские подразделения вооруженных сил России и Монголии впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по условному противнику", - говорится в сообщении.
Для этого впервые на учениях "Селенга" была создана артиллерийская группа, состоящая из нескольких дивизионов. Результаты огневого поражения целей контролировали с помощью беспилотников.
Кроме того, танковые и мотострелковые подразделения двух стран совместно отработали разведывательно-поисковые и наступательные действия. Подразделения ПВО с помощью зенитных самоходных установок "Шилка" и зенитных установок ЗУ-23-2 уничтожили летательные аппараты условного противника, после чего открыли огонь по наземным целям, имитирующим легкобронированную технику "врага".
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии. Всего в учениях принимают участие до 1,5 тысячи военнослужащих и задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники.
"Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.
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