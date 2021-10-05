https://ria.ru/20211005/sboy-1753183762.html

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе приложения - РИА Новости, 05.10.2021

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Ряд клиентов Сбербанка могли столкнуться с недлительными затруднениями в работе мобильного приложения, сейчас система работает в штатном режиме, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:08

2021-10-05T15:08

2021-10-05T15:19

экономика

технологии

сбербанк россии

сбербанк онлайн

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/65/1552476527_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_7a6f582602a7eb0161cb971e99924164.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ряд клиентов Сбербанка могли столкнуться с недлительными затруднениями в работе мобильного приложения, сейчас система работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.Ранее во вторник клиенты банка столкнулись со сбоем в работе приложения: по данным сайта Downdetector, зафиксировано 8 180 жалобы по состоянию на 14.26 мск. В колл-центре банка подтвердили, что могут возникать трудности."Сбербанк Онлайн работает в штатном режиме. По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", - сообщили журналистам в банке.

https://ria.ru/20211002/sboy-1752815848.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сбербанк россии, сбербанк онлайн, россия