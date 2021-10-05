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Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе приложения - РИА Новости, 05.10.2021
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Ряд клиентов Сбербанка могли столкнуться с недлительными затруднениями в работе мобильного приложения, сейчас система работает в штатном режиме, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:08
2021-10-05T15:08
2021-10-05T15:19
экономика
технологии
сбербанк россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ряд клиентов Сбербанка могли столкнуться с недлительными затруднениями в работе мобильного приложения, сейчас система работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.Ранее во вторник клиенты банка столкнулись со сбоем в работе приложения: по данным сайта Downdetector, зафиксировано 8 180 жалобы по состоянию на 14.26 мск. В колл-центре банка подтвердили, что могут возникать трудности."Сбербанк Онлайн работает в штатном режиме. По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", - сообщили журналистам в банке.
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экономика, технологии, сбербанк россии, сбербанк онлайн, россия
15:08 05.10.2021 (обновлено: 15:19 05.10.2021)
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил непродолжительный сбой в работе приложения, система работает штатно