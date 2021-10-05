Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/sboy-1753098003.html
Facebook назвала причину глобального сбоя
Facebook назвала причину глобального сбоя - РИА Новости, 05.10.2021
Facebook назвала причину глобального сбоя
Перебои в работе Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T05:24
2021-10-05T09:29
глобальный сбой в работе соцсетей
в мире
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Перебои в работе Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании.При этом в Facebook заверили, что случившееся не привело к раскрытию данных клиентов.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.Для Facebook, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/tsukerberg-1753110023.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a78fc865646e1d0a7719c733cc350b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глобальный сбой в работе соцсетей, в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook
05:24 05.10.2021 (обновлено: 09:29 05.10.2021)
 
Facebook назвала причину глобального сбоя

Сбой Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Перебои в работе Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании.

"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", — говорится в заявлении на сайте ее инженеров.

При этом в Facebook заверили, что случившееся не привело к раскрытию данных клиентов.
Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.
Для Facebook, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
09:24В мире
Цукерберг обратился к пользователям Facebook после масштабного сбоя
 
Глобальный сбой в работе соцсетейВ миреТехнологииМарк ЦукербергWhatsApp Inc.Facebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32Коронавирус становится злее, заявили в Кремле
13:32В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
13:31Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек
13:31Саакашвили запретили звонить из тюрьмы
13:30Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин
13:30На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
13:27Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Глава Интерпола в России покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО предложили помощь жителям Донбасса и Крыма в борьбе с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
Лента новостейМолния