https://ria.ru/20211005/sboy-1753098003.html
Facebook назвала причину глобального сбоя
Facebook назвала причину глобального сбоя - РИА Новости, 05.10.2021
Facebook назвала причину глобального сбоя
Перебои в работе Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T05:24
2021-10-05T05:24
2021-10-05T09:29
глобальный сбой в работе соцсетей
в мире
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Перебои в работе Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании.При этом в Facebook заверили, что случившееся не привело к раскрытию данных клиентов.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.Для Facebook, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/tsukerberg-1753110023.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a78fc865646e1d0a7719c733cc350b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глобальный сбой в работе соцсетей, в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook
05:24 05.10.2021 (обновлено: 09:29 05.10.2021)
Facebook назвала причину глобального сбоя
Сбой Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов