https://ria.ru/20211005/sboy-1753098003.html

Facebook назвала причину глобального сбоя

Facebook назвала причину глобального сбоя - РИА Новости, 05.10.2021

Facebook назвала причину глобального сбоя

Перебои в работе Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T05:24

2021-10-05T05:24

2021-10-05T09:29

глобальный сбой в работе соцсетей

в мире

технологии

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Перебои в работе Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании.При этом в Facebook заверили, что случившееся не привело к раскрытию данных клиентов.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.Для Facebook, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/tsukerberg-1753110023.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глобальный сбой в работе соцсетей, в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook