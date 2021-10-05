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Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов - РИА Новости, 05.10.2021
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:38
2021-10-05T01:43
в мире
технологии
whatsapp inc.
facebook
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток", сообщил телеканал CNBC.В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.
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в мире, технологии, whatsapp inc., facebook
00:38 05.10.2021 (обновлено: 01:43 05.10.2021)
 
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов

Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов, причины пока неизвестны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.
Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток", сообщил телеканал CNBC.
В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.
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В миреТехнологииWhatsApp Inc.Facebook
 
 
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