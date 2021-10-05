https://ria.ru/20211005/sboy-1753089850.html
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов - РИА Новости, 05.10.2021
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:38
2021-10-05T00:38
2021-10-05T01:43
в мире
технологии
whatsapp inc.
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450073_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8273c86d1b9da603d826e8e59fc15239.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток", сообщил телеканал CNBC.В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.
https://ria.ru/20211005/zoom-1753089081.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450073_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_bc268307b6e7d6143d569afacb09a2cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, whatsapp inc., facebook
00:38 05.10.2021 (обновлено: 01:43 05.10.2021)
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более шести часов, причины пока неизвестны