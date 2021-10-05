https://ria.ru/20211005/sboi-1753087721.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat
Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat - РИА Новости, 05.10.2021
Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat
Пользователи сообщают о серьезных сбоях в работе Snapchat, информирует портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:03
2021-10-05T00:03
2021-10-05T00:03
в мире
технологии
twitter
сша
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о серьезных сбоях в работе Snapchat, информирует портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Snapchat", - говорится в сообщении сервиса.Количество жалоб пользователей резко возросло в последний час.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
https://ria.ru/20211004/sboy-1753086568.html
сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, twitter, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat
Пользователи сообщают о серьезных сбоях в работе Snapchat