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Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat
Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat - РИА Новости, 05.10.2021
Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat
Пользователи сообщают о серьезных сбоях в работе Snapchat, информирует портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:03
2021-10-05T00:03
в мире
технологии
twitter
сша
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о серьезных сбоях в работе Snapchat, информирует портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Snapchat", - говорится в сообщении сервиса.Количество жалоб пользователей резко возросло в последний час.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
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Новости
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в мире, технологии, twitter, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
00:03 05.10.2021
 
Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat

Пользователи сообщают о серьезных сбоях в работе Snapchat

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПользователь держит телефон
Пользователь держит телефон - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о серьезных сбоях в работе Snapchat, информирует портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Snapchat", - говорится в сообщении сервиса.
Количество жалоб пользователей резко возросло в последний час.
Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
Перевернутый символ Like на экране - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 23:39
Глобальный сбой в соцсетях длится уже более пяти часов
 
В миреТехнологииTwitterСШАWhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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