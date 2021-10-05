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В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове
В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове - РИА Новости, 05.10.2021
В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове
В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:42
2021-10-05T13:42
происшествия
саратовская область
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сначала надо все проверить. Безусловно, мы читали, что такие материалы появились в сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.
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происшествия, саратовская область, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
13:42 05.10.2021
 
В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове

Песков: если подлинность видео с пытками подтвердится, это повод для разбирательства ФСИН

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сначала надо все проверить. Безусловно, мы читали, что такие материалы появились в сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 12:47
В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
 
ПроисшествияСаратовская областьДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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