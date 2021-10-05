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В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове

В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове - РИА Новости, 05.10.2021

В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове

В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:42

2021-10-05T13:42

2021-10-05T13:42

происшествия

саратовская область

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сначала надо все проверить. Безусловно, мы читали, что такие материалы появились в сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.

https://ria.ru/20211005/pytki-1753152200.html

саратовская область

россия

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происшествия, саратовская область, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия