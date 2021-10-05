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Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 05.10.2021
Зеленский расширил санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:48
2021-10-05T21:33
украина
амурский судостроительный завод
в мире
владимир зеленский
санкции
россия
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КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства.Меры коснутся ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурской компании Zasshid PTE. LTD.Решение предусматривает В середине сентября СНБО принял решение о санкциях против организаторов голосования на выборах в Госдуму на территории Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. По словам секретаря ведомства Алексея Данилова, ограничения коснулись 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ.Перед проведением выборов председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории ДНР и ЛНР избирательных участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут проголосовать в Ростовской области, где они получали паспорта. Помимо этого, им разрешили участвовать в выборах дистанционно, если у них есть аккаунт на портале госуслуг.
https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html
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украина, амурский судостроительный завод, в мире, владимир зеленский, санкции, россия
17:48 05.10.2021 (обновлено: 21:33 05.10.2021)
 
Зеленский расширил санкции против России

Зеленский подписал решение СНБО о санкциях против российских граждан и предприятий

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства.
Меры коснутся ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурской компании Zasshid PTE. LTD.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 18:57Выборы в Государственную думу
Украина введет санкции за организацию выборов в Крыму и Донбассе
Решение предусматривает
  • блокировку активов;
  • ограничение торговых операций;
  • частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;
  • запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества;
  • запрет публичных и оборонных закупок.
В середине сентября СНБО принял решение о санкциях против организаторов голосования на выборах в Госдуму на территории Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. По словам секретаря ведомства Алексея Данилова, ограничения коснулись 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ.
Перед проведением выборов председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории ДНР и ЛНР избирательных участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут проголосовать в Ростовской области, где они получали паспорта. Помимо этого, им разрешили участвовать в выборах дистанционно, если у них есть аккаунт на портале госуслуг.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 20:42
Зеленский ввел санкции против российского офицера
 
УкраинаАмурский судостроительный заводВ миреВладимир ЗеленскийСанкцииРоссия
 
 
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