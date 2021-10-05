https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753223541.html

Зеленский расширил санкции против России

Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 05.10.2021

Зеленский расширил санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:48

2021-10-05T17:48

2021-10-05T21:33

украина

амурский судостроительный завод

в мире

владимир зеленский

санкции

россия

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КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства.Меры коснутся ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурской компании Zasshid PTE. LTD.Решение предусматривает В середине сентября СНБО принял решение о санкциях против организаторов голосования на выборах в Госдуму на территории Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. По словам секретаря ведомства Алексея Данилова, ограничения коснулись 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ.Перед проведением выборов председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории ДНР и ЛНР избирательных участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут проголосовать в Ростовской области, где они получали паспорта. Помимо этого, им разрешили участвовать в выборах дистанционно, если у них есть аккаунт на портале госуслуг.

https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html

https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1749080895.html

украина

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украина, амурский судостроительный завод, в мире, владимир зеленский, санкции, россия