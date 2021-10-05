17:48 05.10.2021 (обновлено: 21:33 05.10.2021)
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский подписал решение СНБО о санкциях против российских граждан и предприятий
КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства.
Меры коснутся ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурской компании Zasshid PTE. LTD.
Решение предусматривает
- —блокировку активов;
- —ограничение торговых операций;
- —частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- —предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- —приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств;
- —аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;
- —запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества;
- —запрет публичных и оборонных закупок.
В середине сентября СНБО принял решение о санкциях против организаторов голосования на выборах в Госдуму на территории Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. По словам секретаря ведомства Алексея Данилова, ограничения коснулись 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ.
Перед проведением выборов председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории ДНР и ЛНР избирательных участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут проголосовать в Ростовской области, где они получали паспорта. Помимо этого, им разрешили участвовать в выборах дистанционно, если у них есть аккаунт на портале госуслуг.
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