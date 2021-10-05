https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753100324.html

США не будут "авансом" снимать санкции с Ирана

США не будут "авансом" снимать санкции с Ирана - РИА Новости, 05.10.2021

США не будут "авансом" снимать санкции с Ирана

США не планируют снимать санкции с Ирана "авансом" - до достижения договоренностей о перезапуске ядерной сделки, заявил журналистами высокопоставленный... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:13

2021-10-05T07:13

2021-10-05T07:13

в мире

сша

иран

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США не планируют снимать санкции с Ирана "авансом" - до достижения договоренностей о перезапуске ядерной сделки, заявил журналистами высокопоставленный представитель американской администрации.Стороны рассчитывают на скорое возобновление переговоров в Вене, где речь идет о взаимном возвращении к обязательствам Совместного всеобъемлющего плана действий, от которого отказался предыдущий президент США Дональд Трамп и развернул кампанию "максимального давления".Он признал, что ситуация значительно деградировала после срыва договоренностей, предполагавших вывод Ирана из-под санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. Сейчас, по словам представителя Белого дома, иранцев отделяют "несколько месяцев" вместо прежнего года от обладания запасами обогащенного урана, достаточными для производства одной единицы ядерного вооружения.Чиновник подтвердил, что в Вашингтоне по-прежнему делают ставку на дипломатические методы, но предупредил, что, если переговоры не сработают, возможны иные варианты действия, чтобы не допустить появления у иранцев ядерного оружия.Он пообщался с прессой накануне запланированных в Вашингтоне консультаций советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с израильским коллегой Эялем Хулатой. Основной темой их встреч должна стать координация действий двух стран на иранском направлении.

https://ria.ru/20211003/sdelka-1752838389.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, цены на нефть