17:21 05.10.2021 (обновлено: 17:28 05.10.2021)
В ЛНР запросили помощь у Белоруссии и Грузии по делу против Саакашвили
Генпрокуратура ЛНР обратилась к Белоруссии и Грузии за помощью по делу против Саакашвили
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к белорусским и грузинским коллегам за помощью по делу против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщила официальный представитель ГП ЛНР Инна Семенова.
Ранее генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Саакашвили из-за возможной причастности к убийству правоохранителей и мирных жителей на Майдане в Киеве в 2014 году. Согласно ее данным, в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев пребыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов, на майдане Независимости в Киеве.
"В рамках возбужденного следственным отделом Генеральной прокуратуры ЛНР уголовного дела, в отношении Саакашвили Михаила Николаевича… установлено, что ранее Генеральной прокуратурой Республики Беларусь допрошены лица, причастные к массовым расстрелам в феврале 2014 сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", - сказала Семенова журналистам на брифинге.
Она уточнила, что данные лица допрошены белорусской стороной по запросу о международно-правовой помощи с Украиной, в рамках уголовного производства по фактам убийств правоохранителей.
4 октября, 16:26В Госдуме прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии
"Показания, полученные белорусскими коллегами, имеют важнейшее значение для установления истины по событиям февраля 2014 года. Учитывая плодотворный опыт предыдущего сотрудничества, Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой оказать содействие в проведении следственных действий с ранее допрошенными белорусской стороной свидетелями убийства сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", - заявила Семенова. С аналогичной просьбой она обратилась и к правоохранительным органам Грузии.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.