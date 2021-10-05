https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753186085.html

Саакашвили из тюрьмы заявил о "больших планах" на Кутаиси

Саакашвили из тюрьмы заявил о "больших планах" на Кутаиси - РИА Новости, 05.10.2021

Саакашвили из тюрьмы заявил о "больших планах" на Кутаиси

Помещенный в тюрьму в Рустави экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме сообщил о больших планах в связи с городом Кутаиси и пожелал вернуть ему РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:16

2021-10-05T15:16

2021-10-05T15:16

в мире

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

рустави

единое национальное движение

хатия деканоидзе

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Помещенный в тюрьму в Рустави экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме сообщил о больших планах в связи с городом Кутаиси и пожелал вернуть ему статус центра.Во временя президентства Саакашвили в Кутаиси был расположен парламент Грузии. Его вернула в Тбилиси пришедшая к власти в 2012 году "Грузинская мечта".Он напомнил, что в Кутаиси во втором туре за должность мэра города борется его соратница от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе и что ее победа будет означать его победу одновременно.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753163107.html

https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753115433.html

https://ria.ru/20211004/tyurma-1752991662.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, единое национальное движение, хатия деканоидзе, задержание саакашвили в грузии