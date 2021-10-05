Саакашвили из тюрьмы заявил о "больших планах" на Кутаиси
Саакашвили из тюрьмы обратился к жителям Кутаиси и рассказал о больших планах на город
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Помещенный в тюрьму в Рустави экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме сообщил о больших планах в связи с городом Кутаиси и пожелал вернуть ему статус центра.
"Уважаемые кутаисцы! Знаете, как я люблю вас и ваш город. У меня большие планы на вас. Хочу, чтобы вам был возвращен важнейший статус центра и вам бы не пришлось перебираться за границу", - написано в письме Саакашвили, которое публикует телекомпания Пирвели.
Он напомнил, что в Кутаиси во втором туре за должность мэра города борется его соратница от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе и что ее победа будет означать его победу одновременно.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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