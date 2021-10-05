https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753164830.html
Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья
Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья - РИА Новости, 05.10.2021
Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья
В социальных сетях распространились кадры задержания экс-президента Михаила Саакашвили в квартире в Тбилиси. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:46
2021-10-05T13:46
2021-10-05T16:38
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грузия
тбилиси
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. В социальных сетях распространились кадры задержания экс-президента Михаила Саакашвили в квартире в Тбилиси.На них видно, что бывший глава государства и сотрудники МВД стоят около стола с едой и алкоголем. Также можно расслышать, как один из полицейских обращается к нему: "Выпейте лекарство"; "Пройдемте с нами"; "У вас не было куртки?" Тот что-то принимает и отвечает, что куртка в его сумке.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. До этого он говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В стране его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Он также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/pushkov-1753135230.html
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Саакашвили во время ареста в наручниках отпил из стакана
Саакашвили во время ареста в наручниках отпил из стакана
2021-10-05T13:46
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
13:46 05.10.2021 (обновлено: 16:38 05.10.2021)
Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья
В соцсетях появились кадры ареста Саакашвили в тбилисской квартире во время застолья