https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753160797.html
Саакашвили запретили звонить из тюрьмы
Саакашвили запретили звонить из тюрьмы - РИА Новости, 05.10.2021
Саакашвили запретили звонить из тюрьмы
Прокуратура Грузии запретила заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили звонить из тюрьмы, заявил адвокат Бека Басилая. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:31
2021-10-05T13:31
2021-10-05T13:31
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии запретила заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили звонить из тюрьмы, заявил адвокат Бека Басилая."Прокуратура приняла абсурдное постановление: Саакашвили ограничили осуществление звонков из тюрьмы", - заявил адвокат в эфире "ТВ Пирвели".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753115433.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
Саакашвили запретили звонить из тюрьмы
Экс-президенту Грузии Саакашвили запретили звонить из тюрьмы